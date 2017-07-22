Chàng trai trẻ tên Điền đã dũng cảm đỡ đẻ cho một sản phụ sinh non khi đang lênh đênh giữa biển khơi, điều kiện trang thiết bị thiếu thốn lại không hề có kinh nghiệm. Hành động hiệp nghĩa này của anh đang khiến nhiều người khâm phục.

Ngày 19/7/2017, khi chuyến tàu Superdong di chuyển theo hành trình từ Phú Quốc trở về Rạch Giá (Kiên Giang) rời bến khoảng 40 phút, chị Nguyễn Hoàng Thanh Thảo bất ngờ chuyển dạ và có dấu hiệu sinh non. Vì từng học ngành Y, anh Điền đã giúp sản phụ sinh con suôn sẻ ngay trên tàu. Anh Điền kể: “Khi tàu rời bến khoảng 40 phút thì có loa thông báo có người có đang chuyển dạ ngay trên tàu, kêu gọi hành khách có chuyên môn giúp đỡ. Mình thì học y đa khoa, không phải chuyên khoa sản nhưng cũng gọi là biết kiến thức y khoa nên tìm đến xem có giúp gì được không.

Khi vào xem bà mẹ, mình hỏi ra mới biết chị ấy có bầu lần thứ hai mà lần đầu thai bị hư, lần này lại sinh non con mới 33 tuần. Khi biết đây là đứa con đầu tiên của chị ấy, mình run lắm nhưng khi nhìn về người mẹ và mọi người xung quanh, mình cố lấy hết can đảm để làm người đỡ đẻ cho chị ấy". Trước tình cảnh cấp bách, chàng sinh viên mới ra trường vẫn hạ quyết tâm cứu hai mẹ con chị Thảo. Anh chia sẻ: “Trên tàu thì thiếu thốn đủ đường nhưng lúc ấy chẳng nghĩ được gì. Mình chỉ biết làm sao để cho bé sinh ra nhanh để an toàn cho cả mẹ và bé”.

Với nỗ lực cùng sự phối hợp ăn ý của chị Thảo, một bé gái nặng 1,9kg đã an toàn chào đời. Điều đáng khâm phục hơn, bởi thiếu thốn trang thiết bị y tế, anh Điền đã trực tiếp dùng miệng hút đờm, nước ối và cả chất nhờn cho cháu bé. Kể đến đoạn này, anh tâm sự: “Mình biết nghe chuyện ấy thì rất ghê nhưng nếu như mình không làm vậy, trường hợp xấu nhất là em bé sẽ bị suy hô hấp, có thể dẫn đến tử vong. Còn nếu không thì sau này em bé cũng 100% bị viêm phổi, thở khò khè. Mình dùng miệng hút dịch cho bé từ hai vị trí là mũi và miệng. Hút xong mình ói rất nhiều nhưng cũng rất vui vì cứu được bé. Hút đờm như vậy cũng rất nguy hiểm cho mình nếu mẹ bé có bị bệnh truyền nhiễm gì đó nhưng lúc ấy cũng chẳng nghĩ được nhiều. May mắn là mọi chuyện đều thuận lợi”. Nhiều người nghe qua câu chuyện này đều hỏi, nếu như hai mẹ con chị Thảo gặp vấn đề gì bất trắc, anh phải chịu trách nhiệm thì sao? Chàng trai trẻ thản nhiên trả lời: “Mình run chứ. Nhưng vì tính mình thích cứu người nên vẫn cứ làm, còn mọi việc thì cứ để thuận theo tự nhiên”. Sau đó, khi tàu cập bến Rạch Giá, hai mẹ con chị Thảo đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Theo thông tin từ bệnh viện, tình hình bé gái rất tốt, chị Thảo cũng đã phục hồi trở lại.

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