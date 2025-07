Cập nhật vị trí tâm áp thấp mới gần Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão?

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp kết hợp với gió tây nam, các khu vực như Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Batanes và quần đảo Babuyan... ngày 9/7 có mưa rào, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa vừa đến to.

Dù có mạnh lên hay không, hệ thống này vẫn sẽ gây mưa to diện rộng cho khu vực, bao gồm quần đảo Ryukyu (trong đó có Okinawa), quần đảo Yaeyama và Đài Loan (Trung Quốc) trong suốt phần lớn tuần này.

JTWC đánh giá khả năng áp thấp mạnh lên trong 7 ngày tới ở mức 30%.

Vị trí tâm áp thấp gần Philippines vào hồi 2h ngày 9/7/2025. Ảnh: PAGASA/Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, dự báo thời tiết ngày 9/7 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C; nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.