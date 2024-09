Cảnh báo: Phần còn lại của cầu Phong Châu có nguy cơ bị sập bất cứ lúc nào, đang có dấu hiệu sụt lún, nghiêng đổ

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, chiều ngày 27/9, Đại tá Nguyễn Hữu Phước - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp kiểm tra, đánh giá nguy cơ phần còn lại của cầu Phong Châu có dấu hiệu sụt lún, vặn, nghiêng theo chiều dòng chảy của sông Hồng.

Trước đó, trong quá trình khảo sát phần cầu còn lại (phía nối với xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ nhận thấy, mặt cầu nhịp số 5 (N5) đã bị nghiêng ra ngoài phía lòng sông Hồng, có dấu hiệu trụ T6 bị sụt lún. Các nhịp cầu số 2, 3, 4 có dấu hiệu bị vặn, nghiêng theo chiều dòng chảy của sông Hồng, các khe co giãn (nối giữa các nhịp cầu) bị giãn ra nhiều so với thiết kế ban đầu.