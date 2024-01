Theo thông tin từ báo Sức khỏe Đời sống, khoảng 4h39 sáng 15/1, nhận được tin báo cháy nhà dân tại số 4 phố Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 3 đơn vị bao gồm Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm, Đội Chữa cháy và CNCC khu vực số 1, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Ba Đình với tổng số 7 xe chữa cháy, xe chuyên dùng và 39 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ chữa cháy tại hiện trường - Ảnh: Hà Nội Mới

Đến khoảng 5h07 sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, các đơn vị chức năng tiếp cận hiện trường thì phát hiện 4 nạn nhân đã tử vong vì bị ngạt khói.