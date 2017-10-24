Bóp cổ nhân tình đến chết sau cuộc 'mây mưa' vì đòi về chăm con

Xã hội 24/10/2017 14:59

Sau khi “mây mưa”, bạn gái muốn về nhà chăm con nhưng Hồ không cho và dọa giết nếu không nghe lời. Bị tát vào mặt, đối tượng đã bóp cổ nhân tình đến chết.

Hôm qua (23/10), Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ Phan Phước Hồ, 25 tuổi, trú tại số 544B, đường Võ Thị Sáu, khóm Đông An, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên (An Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin trên báo Công An Nhân Dân, khoảng 14 giờ chiều 22/10, Phan Phước Hồ đã đến Công an thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) để tự thú về hành vi giết người. Nạn nhân là Từ Thu Thảo, bạn gái của Hồ.

Tại cơ quan điều tra, Hồ khai quen biết với chị Thảo (22 tuổi) ngụ tại ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn nên vào tối 21/10 cả hai cùng mua ma túy đá rồi thuê phòng khách sạn sử dụng. Sau khi dùng ma túy, cả hai đã quan hệ tình dục.

Bóp cổ nhân tình đến chết sau cuộc 'mây mưa' vì đòi về chăm con - Ảnh 1
Khi Thảo muốn về chăm con, Hồ bóp cổ nạn nhân đến chết - Ảnh minh họa: Internet

Đến khoảng 11 giờ ngày hôm sau, Thảo đòi về nhà để chăm con nhưng Hồ không cho về và dọa sẽ giết cô gái nếu không nghe lời. Nghe Hồ đe dọa, chị Thảo tức giận tát vào mặt bạn tình. Lúc này, Hồ dùng hai tay bóp cổ Thảo đến chết. Khi nạn nhân tử vong, Hồ đưa thi thể lên giường phủ chăn và đến cơ quan Công an thị trấn Phú Hòa tự thú. Trước đó Hồ có hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Truy tìm tung tích 2 nạn nhân trong vụ án giết người

Truy tìm tung tích 2 nạn nhân trong vụ án giết người

Ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân của 1 vụ án giết người và 1 vụ chết chưa rõ nguyên nhân.

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Từ khóa:   giết người giết nhân tình

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