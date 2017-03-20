Bé gái 14 tuổi bị sàm sỡ trong khách sạn ở Sài Gòn

Xã hội 20/03/2017 18:54

Trong lúc ngủ ở khách sạn, bé gái bị nam thanh niên sàm sỡ các vùng “nhạy cảm” liền thức giấc và trình báo công an.

Ngày 20.3, Công an Q.1 (TP.HCM) tiến hành tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Tú (21 tuổi, quê Khánh Hòa, nhân viên của một khách sạn ở P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM) để điều tra về hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Bé gái 14 tuổi bị sàm sỡ trong khách sạn ở Sài Gòn - Ảnh 1
Tú tại cơ quan điều tra - ẢNH: C.T.V

Trước đó, khoảng 3 giờ sáng 18.3, sau khi nhậu say, Tú trở về khách sạn nơi mình đang làm việc thì thấy bé V.T.C.N (14 tuổi, quê Trà Vinh, cũng tạm trú ở khách sạn nói trên) đang ngủ trên giường ở tầng trệt.

Lúc này, Tú nổi cơn “thú tính” leo lên giường nằm song song với bé N. rồi lần lượt kéo cởi áo, quần và sờ vào các vùng “nhạy cảm” của bé N.

Thấy đau, bé N. thức giấc nói: “anh đang làm gì vậy?”. Thấy  có hành vi dâm ô khiến bé N. thức giấc.

Tú xin lỗi bé N. rồi bỏ ra ngồi trước cửa khác sạn bấm điện thoại.

Đến sáng cùng ngày, bé N. về kể toàn bộ vụ việc với mẹ ruột của mình là bà L. (36 tuổi). Tiếp đó, bà L. dẫn bé N. đến Công an P.Phạm Ngũ Lão trình báo.

Không lâu sau, Tú đến Công an P.Phạm Ngũ Lão đầu thú.

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