Ba mẹ con chết thương tâm vì bị xe tải cán qua người, nạn nhân nhỏ nhất mới một tuổi

Xã hội 25/09/2017 06:53

Vì không cẩn thận lúc vượt xe phía trước, ba mẹ con chị Yên ngã xuống đường và bị xe tải cán tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày hôm qua (24/9), tại tỉnh lộ 176 thuộc xã Mậu Duệ (Yên Minh, Hà Giang). Nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này là một phụ nữ khoảng 30 tuổi và hai đứa con nhỏ.

Ba mẹ con chết thương tâm vì bị xe tải cán qua người tại Hà Giang
Cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Ông Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch xã Mậu Duệ cho biết vào khoảng thời gian nói trên chị Lò Thị Yên (30 tuổi, ngụ tại xã Đông Minh, huyện Yên Minh) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 23M1 - 089.12 chở theo hai đứa con, bé lớn 11 tuổi, bé còn lại chỉ mới 1 tuổi chạy theo hướng xã Mậu Duệ - xã Đông Minh. Trong lúc vượt chiếc ô tô tải chạy phía trước, chị Yên vô tình quẹt vào tay lái của một chiếc xe máy chạy ngược chiều khiến ba mẹ con ngã xuống đường.

Cùng lúc này, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 23C - 01993 chạy đến cán qua người khiến ba mẹ con tử vong tại chỗ. 

Sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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