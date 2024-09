Áp thấp chồng áp thấp: Miền Trung đang chuẩn bị đón bão số 4, sáng nay Biển Đông lại xuất hiện áp thấp mới

Các mô hình của nước ta, của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) và mô hình của Cơ quan khí tượng Vương quốc Anh (UKM) đều dự báo ATNĐ này sẽ đi chủ yếu theo hướng Tây.

Do gặp điều kiện thuận lợi, ATNĐ được dự báo sẽ mạnh lên và trở thành cơn bão số 4 trong tối nay hoặc sáng mai, gây mưa to đến rất to ngay từ hôm nay, đặc biệt tại các tỉnh thành từ Nghệ An đến Quảng Ngãi. Vì vậy, người dân lưu ý liên tục theo dõi các bản tin và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bão.