Hổ khoang vàng quý hiếm một mình cân hai cường địch, màn quyết chiến giành giật mạng sống 'có một không hai' trong thế giới tự nhiên

Một con sư tử cái và một con hổ thông thường đã liên thủ chống lại hổ khoang vàng. Trận chiến kết thúc khi hai kẻ thù dừng đợt tấn công khi nhận thấy hổ khoang vàng là một đối thủ không dễ chơi.
Video 17:03 02/08/2023

Thúy Nga (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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