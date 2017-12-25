Điểm danh những món ăn thường thấy trong mâm cỗ ngày Tết miền Nam

Vào bếp 25/12/2017 10:18

Mâm cỗ ngày Tết miền Nam thường được chú trọng về hương vị, có đầy đủ chua, cay, mặn, ngọt giúp cho mâm cỗ trở nên phong phú và hấp dẫn hơn hẳn.

Mâm cỗ ngày Tết miền Nam nó cũng giống như tính cách con người miền Nam vậy, mộc mạc, chân chất, không cầu kỳ hình thức nhưng lại có một sức hấp dẫn, cuốn hút lạ kỳ cho những ai đã từng thưởng thức quá. Mời các bạn cùng tìm hiểu những món ngon nổi bật thường xuất hiện trong mâm cỗ truyền thống của người miền Nam nhé. 

Mâm cỗ ngày Tết miền Nam có những gì? 

Bánh Tét 

Bánh Tét món ăn truyền thống của người miền Nam trong những ngày Tết
Bánh Tét món ăn truyền thống của người miền Nam trong những ngày Tết. Ảnh: Internet

Giống với mâm cỗ ngày Tết miền Bắc phải có bánh chưng thì trong mâm cỗ ngày Tết miền Nam là bánh tét. Bánh tét miền Nam được làm từ dừa nạo, thịt mỡ, hạt điều, đậu xanh, đậu đen, trứng muối, nếp cẩm, lá dứa,... khiến cho bánh có hương vị đa dạng và phong phú sắc màu. Hiện nay, nhiều nơi còn gói bánh tét theo hình chữ Phúc - Lộc - Thọ - Phát - Lộc - Tài mang ý nghĩa mong nhiều may mắn sẽ đến trong năm mới, khi cắt bánh trông vô cùng đẹp mắt với màu xanh, màu tím của vỏ bánh, màu vàng nhân đậu xanh, vị ngon ngậy của dừa, trứng muối, thịt mỡ quyện lại khiến ai đi xa cũng nhớ mãi về hương vị món ăn truyền thống miền Nam đặc trưng ngày Tết này. 

Thịt kho trứng

Thịt kho tàu trứng vịt mang ý nghĩa một năm mới mùa màng bội thu
Thịt kho tàu trứng vịt mang ý nghĩa một năm mới mùa màng bội thu. Ảnh: Internet

Trong miền Nam luôn có một bát thịt kho trứng nước dừa hoặc thịt kho tàu thơm ngon xuất hiện trong mâm cỗ ngày Tết truyền thống. Với thịt ba chỉ béo ngậy, hột vịt ngon thơm khiến bữa cơm trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, giúp đưa cơm vô cùng. Chưa kể món này có thể để được lâu, hâm nóng ăn lại nhiều bữa.

Ý nghĩa sâu xa của món thịt kho trứng/thịt kho tàu chính là mong một năm mới đủ đầy, ấm no, ý chỉ nước lợ sẽ tẩy đi nước mặn đồng chua để có một năm mới mùa màng bội thu nữa đấy các bạn ạ. 

Củ kiệu tôm khô 

Củ kiệu tôm khô giúp mâm cỗ ngày Tết miền Nam ngon mà không ngấy
Củ kiệu tôm khô giúp mâm cỗ ngày Tết miền Nam ngon mà không ngấy. Ảnh: Internet

Ngoài Bắc có dưa hành thì trong Nam có củ kiệu tôm khô là món ăn truyền thống của người miền Nam trong bữa ăn ngày Tết. Có thêm củ kiệu tôm khô trong bữa với vị cay cay, chua chua của củ kiệu, vị ngọt mềm của tôm giúp các món ăn ngày Tết như bánh tét trở nên dễ ăn, bớt ngán đi nhiều lần. 

Canh khổ qua nhồi thịt

Canh khổ qua nhồi thịt thanh mát trong mâm cỗ ngày Tết của người miền Nam
Canh khổ qua nhồi thịt thanh mát trong mâm cỗ ngày Tết của người miền Nam. Ảnh: Internet

Trong các bữa cơm, canh khổ qua nhồi thịt vị thanh, mát, dịu nhẹ giữa các món chiên xào, nhiều dầu mỡ, ngấy ngán giúp cải thiện khẩu vị và thanh lọc cơ thể nhiều lần. Việc ăn canh khổ qua nhồi thịt vào ngày Tết ở miền Nam mang theo ý nghĩa mong muốn là mọi vất vả, khó khăn trong năm cũ đều đi hết, mọi khổ sở đã trôi qua, "khổ qua" và đón chờ một năm mới nhiều may mắn, an lành, tốt đẹp đến với mọi người trong toàn gia đình, một năm mới thật an khang và thịnh vượng. 

Ngoài ra thì khổ qua (mướp đắng - theo cách gọi miền Bắc) có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, mát gan rất tốt. Nhất là trong những ngày Tết, mọi người sử dụng bia rượu, thức ăn nhiệt nóng nhiều hơn bình thường. 

Bánh tráng cuốn 

Bánh tráng cuốn giúp mâm cỗ ngày Tết miền Nam thêm nhiều sắc màu, hương vị
Bánh tráng cuốn giúp mâm cỗ ngày Tết miền Nam thêm nhiều sắc màu, hương vị. Ảnh: Internet

Trong mâm cỗ ngày Tết miền Nam còn có một món ăn quen thuộc mà không thể không nhắc đến đó chính là món bánh tráng cuốn. 

Bánh tráng cuốn được cuốn với thịt, cá, rau thơm, rau xà lách mát ruột,...cùng nước chấm chua ngọt, cay cay giúp mọi người dễ ăn nhiều hơn, đi thức ăn nhiều hơn mà không hề thấy ngán trong những ngày Tết ở miền Nam vốn phong phú và nhiều thức ăn dầu mỡ, chiên xào, nhiệt nóng. 

Mứt dừa

Mứt dừa vị thanh, ngọt được nhiều người yêu thích trong mâm cỗ ngày Tết miền Nam
Mứt dừa vị thanh, ngọt được nhiều người yêu thích trong mâm cỗ ngày Tết miền Nam. Ảnh: Internet

Mứt dừa miền Nam cũng rất được nhiều người yêu thích và ăn lai rai trong mâm cỗ ngày Tết miền Nam. Mứt dừa vị ngọt ngọt, ngậy ngậy, thơm hương dừa dễ ăn, để ăn lai rai cũng như làm món tráng miệng sau bữa ăn được rất nhiều người yêu thích. 

Món ngon trong mâm cỗ ngày Tết miền Nam đều rất hấp dẫn và mang một ý nghĩa riêng mà khiến cho những người con Nam Bộ dù ở xa hay gần đều mong được thưởng thức, đặc biệt trong những ngày đầu năm mới. Chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng cũng như có một cái Tết an lành bên gia đình, người thân và bạn bè nhé. 

Cách trang trí bàn thờ tết ý nghĩa và đầy đủ nhất

Cách trang trí bàn thờ tết ý nghĩa và đầy đủ nhất

Bàn thờ ngày Tết bên cạnh công tác dọn dẹp thì hướng dẫn về cách trang trí bàn thờ Tết cũng được rất nhiều quan tâm và tìm hiểu. Cùng đọc bài viết để biết được một cách trang trí bàn thờ Tết đơn giản mà vẫn đầy đủ ý nghĩa, trang trọng nhé.

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