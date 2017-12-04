Cùng nhau vào bếp học cách làm mứt dừa trà xanh ngon, ngậy vô cùng

Mứt dừa là một món rất ngon, giòn giòn, mềm mềm, ngọt ngọt, dễ ăn và thơm dịu. Nếu kết hợp cùng với trà xanh thì thật tuyệt vời. Bình thường, mứt dừa và ấm trà xanh là một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng cách kết hợp cho cả trà xanh vào mứt dừa cũng cho một hương vị thật đặc biệt. Nhưng không phải ai cũng biết cách làm mứt dừa trà xanh . Hãy cùng tham khảo cách làm mứt dừa vị trà xanh thật ngon sau đây nhé.

Chú ý:

Nên chọn mua dừa non để còn giữ vị non mềm, ngầy ngậy sao khi sao dừa.

Nếu không chắc chắn về khả năng nạo dừa thì các chị em nên nhờ người bán nạo luôn, giờ đây có dịch vụ nạo dừa đi kèm luôn bán dừa, rất nhanh và tiện cho người mua.

Bước 2: Làm mứt dừa

Khi cùi dừa đã khô hẳn thì cho vào bát tô lớn để ướp đường. Nên ướp khoảng 2-3h để đường tan hết và ngấm hẳn vào cùi dừa. (Nên căn lượng đường vừa phải với khẩu vị, nếu không sẽ ngọt quá hoặc nhạt quá, không vừa mồm)

Cho bột trà xanh và sữa đặc vào để đánh màu cho mứt dừa. Trộn thật đều tay nhưng đừng mạnh quá kẻo đứt sợi dừa

Cho vani vào cho thêm dậy mùi nếu muốn

Để trong khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi cho bột trà xanh ngấm hẳn, ngấm sâu vào trong sợi dừa (quá trình này khoảng 1h)

Bước 3: Sao mứt dừa

Đun nóng chảo cho hỗn hợp vào chảo và sao với lửa vừa vừa (Để đường và trà xanh có thể ngấm hoàn toàn vào dừa)

Không nên đảo nhiều vì có thể làm đứt sợi dừa, nhưng cũng tránh để cháy quá nhé

Quan sát khi đường bắt đầu đổ keo (sợi mứt dừa sun lại) thì cần để lửa liu riu. Đảo đều cho đường quyện đều lên mứt dừa.

Cho thêm vani rắc đều lên trên, tiếp tục đảo đều cho tới khi miếng mứt dừa thật khô, đường lúc này cũng sẽ khô hoàn toàn, trên miếng mứt dừa có một làn bột mỏng là hoàn thành.

Cho mứt dừa vào túi nhựa sạch hoặc hộp thủy tinh, bảo quản trong tủ lạnh để dùng dài ngày.

Với cách làm mứt dừa trà xanh thật ngon và đơn giản phải không các chị em? Không hề cầu kỳ hay yêu cầu quá mức khéo tay, sau vài tiếng là các chị em đã có món mứt dừa vị trà xanh vị ngon hấp dẫn rồi đấy. Còn chần chờ, e ngại điều gì mà các chị không vào bếp thử sức ngay nhỉ? Cho dù là lần đầu tiên làm thì với những hướng dẫn cách làm mứt dừa trà xanh trong bài, các chị em chắc chắn thành công, được mọi người khen ngợi khéo tay lắm nhé.