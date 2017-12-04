Cùng nhau vào bếp học cách làm mứt dừa trà xanh ngon, ngậy vô cùng

Thực ra cách làm mứt dừa trà xanh tưởng khó mà lại rất đơn giản đấy nhé. Cùng học ngay công thức làm mứt dừa vị trà xanh vừa ăn lai rai như một thức ăn vặt cuối tuần, ngày lễ Tết cực ngon nào.
- Hướng dẫn cách làm mứt dừa khô đơn giản, dễ làm và không tốn kém
- Cách làm mứt dừa non vừa ngon, vừa để được lâu mà không sợ bị chảy nước
Mứt dừa là một món rất ngon, giòn giòn, mềm mềm, ngọt ngọt, dễ ăn và thơm dịu. Nếu kết hợp cùng với trà xanh thì thật tuyệt vời. Bình thường, mứt dừa và ấm trà xanh là một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng cách kết hợp cho cả trà xanh vào mứt dừa cũng cho một hương vị thật đặc biệt. Nhưng không phải ai cũng biết cách làm mứt dừa trà xanh. Hãy cùng tham khảo cách làm mứt dừa vị trà xanh thật ngon sau đây nhé.
Học ngay hướng dẫn cách làm mứt dừa trà xanh cực đơn giản và chi tiết
Chuẩn bị nguyên liệu:
- 1 cân cùi dừa ngon
- 4 lạng đường
- Một ít bột trà xanh
- 1 hộp sữa đặc
- 1 ống vani dạng bột
- Các loại dụng cụ như dao, bát tô, chảo, đũa,….
Cách làm mứt dừa trà xanh
Bước 1: Chuẩn bị cùi dừa
- Lột bỏ phần rám nâu ở cùi dừa, chỉ giữa lại phần cùi dừa trắng (để giữ mứt thơm ngon)
- Nạo cùi dừa trắng thành sợi dài, cắt khúc tùy độ dài
- Nên rửa sạch cùi dừa với nước ấm để loại bỏ hết dầu, hoặc không có thể chần sơ cùi dừa với nước sôi trong khoảng 1 phút cũng được.
- Để cùi dừa ráo nước và đặt vào rá cho khô
Chú ý:
- Nên chọn mua dừa non để còn giữ vị non mềm, ngầy ngậy sao khi sao dừa.
- Nếu không chắc chắn về khả năng nạo dừa thì các chị em nên nhờ người bán nạo luôn, giờ đây có dịch vụ nạo dừa đi kèm luôn bán dừa, rất nhanh và tiện cho người mua.
Bước 2: Làm mứt dừa
- Khi cùi dừa đã khô hẳn thì cho vào bát tô lớn để ướp đường. Nên ướp khoảng 2-3h để đường tan hết và ngấm hẳn vào cùi dừa. (Nên căn lượng đường vừa phải với khẩu vị, nếu không sẽ ngọt quá hoặc nhạt quá, không vừa mồm)
- Cho bột trà xanh và sữa đặc vào để đánh màu cho mứt dừa. Trộn thật đều tay nhưng đừng mạnh quá kẻo đứt sợi dừa
- Cho vani vào cho thêm dậy mùi nếu muốn
- Để trong khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi cho bột trà xanh ngấm hẳn, ngấm sâu vào trong sợi dừa (quá trình này khoảng 1h)
Bước 3: Sao mứt dừa
- Đun nóng chảo cho hỗn hợp vào chảo và sao với lửa vừa vừa (Để đường và trà xanh có thể ngấm hoàn toàn vào dừa)
- Không nên đảo nhiều vì có thể làm đứt sợi dừa, nhưng cũng tránh để cháy quá nhé
- Quan sát khi đường bắt đầu đổ keo (sợi mứt dừa sun lại) thì cần để lửa liu riu. Đảo đều cho đường quyện đều lên mứt dừa.
- Cho thêm vani rắc đều lên trên, tiếp tục đảo đều cho tới khi miếng mứt dừa thật khô, đường lúc này cũng sẽ khô hoàn toàn, trên miếng mứt dừa có một làn bột mỏng là hoàn thành.
- Cho mứt dừa vào túi nhựa sạch hoặc hộp thủy tinh, bảo quản trong tủ lạnh để dùng dài ngày.
Với cách làm mứt dừa trà xanh thật ngon và đơn giản phải không các chị em? Không hề cầu kỳ hay yêu cầu quá mức khéo tay, sau vài tiếng là các chị em đã có món mứt dừa vị trà xanh vị ngon hấp dẫn rồi đấy. Còn chần chờ, e ngại điều gì mà các chị không vào bếp thử sức ngay nhỉ? Cho dù là lần đầu tiên làm thì với những hướng dẫn cách làm mứt dừa trà xanh trong bài, các chị em chắc chắn thành công, được mọi người khen ngợi khéo tay lắm nhé.