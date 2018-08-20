Cách làm thịt kho mắm ruốc sả đậm đà hấp dẫn

Vào bếp 20/08/2018 09:44

Những ngày mưa rả rích sẽ bớt ảm đạm hơn nếu biết cách làm thịt kho mắm ruốc sả ăn với cơm trắng nóng hổi cho cả nhà cùng quây quần bên nhau.

Trong cách làm thịt kho mắm ruốc sả, công đoạn quan trọng nhất là chọn thịt và chọn mắm ruốc. Đây là hai nguồn nguyên liệu chính quyết định vị ngon của món ăn, do đó mà bà nội trợ nên học cách mua sao cho được loại thịt ba rọi và mắm chất lượng nhất.

Thịt kho mắm ruốc sả khi nấu sẽ dậy lên một mùi thơm vô cùng hấp dẫn với hương vị đặc trưng của mắm ruốc, cái hương thơm hơi béo ngậy của thịt ba chỉ. Vị cay của ớt và mùi thơm của sả hòa quyện vào món ăn tạo nên một sức hút mà bất kỳ ai trong gia đình bạn sẽ đều không thể từ chối.

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Thịt kho mắm ruốc sả là món ăn bất cứ ai cũng đều sẽ rất thích

Chuẩn bị nguyên liệu làm thịt kho mắm ruốc sả

Với công thức này, bạn có thể chế biến món thịt ba rọi kho mắm ruốc sả cho gia đình 4 người ăn. Tùy thuộc vào số thành viên ít hơn hay nhiều hơn mà bạn có thể tăng hay giảm lượng nguyên liệu theo tỉ lệ sao cho phù hợp nhất.

- Thịt ba rọi: 500g

- Mắm ruốc: 5 thìa

- Sả: 2 cây

- Tỏi tươi: nửa củ

- Ớt tươi: 1 quả

- Gừng tươi: 3 lát

- Các loại gia vị: bột canh, đường,...

Nếu nhà có người không ăn được cay, có thể không bỏ ớt để bớt đi vị cay cho món ăn.

Cách làm thịt kho mắm ruốc sả đậm đà hấp dẫn - Ảnh 2

Nguyên liệu chính làm nên thịt kho mắm ruốc chỉ gồm thịt ba chỉ và một chút mắm ruốc

Cách làm thịt kho mắm ruốc sả

Phần 1: Sơ chế các nguyên liệu

Thịt ba chỉ sau khi mua về rửa sạch, xát muối rồi cạo bì. Để loại bớt mùi hôi của thịt, bạn nên nhúng thịt qua nước sôi cho sạch hẳn rồi tiến hành thái thịt thành các miếng vuông nhỏ vừa ăn.

Sả rửa sạch, đập dập rồi băm thật nhỏ

Tỏi bóc vỏ, cũng đập dập rồi băm nhuyễn. Ớt cũng rửa sạch, bỏ bạt rồi băm nhỏ. Gừng tươi sau khi cạo vỏ thì cũng đập nhuyễn ra rồi băm nhỏ để tạo hương thơm

Cuối cùng là mắm ruốc khuấy cùng một chút nước

Cách làm thịt kho mắm ruốc sả đậm đà hấp dẫn - Ảnh 3

Cách làm thịt kho mắm ruốc vô cùng đơn giản bà nội trợ dù vụng đến mấy cũng có thể làm được

Phần 2: Chế biến món thịt kho mắm ruốc sả

Khác với mùi hơi tanh nồng của mắm tôm thì mắm ruốc lại có vị thơm mặn mòi hơn, giúp tôn lên vị thơm ngọt tự nhiên của thịt mà vẫn giữ được đúng hương vị mắm ruốc nổi bật trong món ăn.

Bước đầu tiên là láng chảo với dầu ăn, sau đó cho tỏi băm vào phi đến khi thơm vàng thì cho thịt ba chỉ vào, nhanh tay đảo để thịt không bị dính vào đáy chảo.

Xào thịt ba chỉ ở lửa to đến khi miếng thịt săn lại và cạn bớt nước thì cho ớt băm, ½ thìa bột canh và 2 thìa đường vào

Mắm ruốc chắt lấy phần nước ở trên và bỏ đi phần cặn ở dưới. Cách nhanh nhất bạn có thể sử dụng một chiếc rây đổ thẳng mắm nên qua mà không cần phải chắt cầu kỳ

Cách làm thịt kho mắm ruốc sả đậm đà hấp dẫn - Ảnh 4

Chỉ 15 phút có ngay món thịt kho mắm ruốc sả thơm ngậy

Cuối cùng đến khi mắm nêm sôi thì vặn lửa to cho nhanh cạn bớt nước, sau đó cho gừng tươi và sả vào đảo nhanh tay thêm 5 phút là xong

Món thịt kho mắm ruốc sả được tất cả mọi người từ trẻ em tới người lớn đều rất thích. Tuy nhiên trong quá trình nấu, bạn cần lưu ý đậy vung khi đun để cho thịt nhanh mềm hơn. Thịt kho mắm ruốc rất phù hợp với những ngày thời tiết giao mùa, được ngồi quây quần bên mâm cơm gia đình, tuy giản dị nhưng lại có sức hấp dẫn khó cưỡng.

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