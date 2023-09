Bỏ túi ngay bí kíp cách giải rượu bia nhanh nhất tại nhà

Biết dừng lại đúng lúc cũng như biết cách giải rượu khi chớm say sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe và an toàn cho bản thân.

Trong cuộc sống thường nhật ngày nay, tình trạng bạn hoặc người thân chếch choáng men say là điều không hiếm gặp. Trong một giới hạn nào đó, chúc tụng nhau bằng những ly rượu là một nét văn hóa, xã giao tình cảm. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu dẫn đến say xỉn lại là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, mà trước tiên chính là sức khỏe. Uống nhiều rượu ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tim mạch, gan, thận và hệ thần kinh, đặc biệt là đối với gan (dễ gây ngộ độc gan, uống rượu thường xuyên, áp lực làm việc cuả gan quá lớn, hoạt động quá tải dễ khiến gan bị xơ gan, thậm chí là ung thư gan).

Bài viết giới thiệu các cách giải rượu bia nhanh nhất tại nhà, bằng những nguyên liệu thiên nhiên, hiệu quả kịp thời giúp cơ thể hồi phục, nghỉ ngơi trọn vẹn để sẵn sàng chuẩn bị tinh thần cho các công việc quan trọng còn dang dở.

Cách giải rượu bia bằng mật ong

Cách giải rượu bia bằng mật ong là cách giải rượu bia nhanh nhất tại nhà bởi mật ong là một phương thuốc tuyệt vời. Không chỉ bởi nó cung cấp Kali và Natri, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Mà nó còn cung cấp Fructose hỗ trợ gan chuyển hóa rượu một cách dễ dàng và giải độc tốt hơn. Cụ thể hơn khi cơ thể của bạn cố gắng chuyển hóa chất cồn trong rượu, nó sẽ cần một lượng đường fructose nhất định, từ đó làm giảm lượng đường trong máu, đây là một trong những nguyên nhân gây buồn nôn khi say rượu. Uống mật ong sẽ giúp bạn bổ sung lượng đường đã bị mất trong quá trình trao đổi chất, giúp tiêu hóa nhanh hơn và giải phóng cồn khỏi cơ thể, làm dịu các triệu chứng của tình trạng say xỉn, nên mật ong giúp giải rượu nhanh chóng hơn rất nhiều lần so với việc bạn để cơ thể tự xử lý.

Mật ong là phương thuốc giải rượu tuyệt vời Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Sau khi cố gắng lồm cồm bò dậy sau cơn say, bạn hãy uống từ 2 đến 6 muỗng cà phê mật ong và tiếp tục dùng liều này mỗi 20 – 30 phút tùy theo mức độ trầm trọng của tình trạng say xỉn. Bạn có thể pha với một ít nước ấm, việc này giúp cổ họng bạn bớt rát và dễ tiêu hóa hơn. Cách này làm dịu những ảnh hưởng của rượu trên cơ thể và loại bỏ cảm giác thèm ăn uống những món kém lành mạnh trong thời điểm đó.

Ngoài khả năng giải rượu rất tốt nếu tủ lạnh của bạn đa dạng nguyên liệu, mật ong cũng có một số sự kết hợp cũng tuyệt vời không kém, giúp đa dạng sự lựa chọn và cả mùi vị cho những người không thích vị mật ong thuần nhất.

Sinh tố mật ong + chuối

Nếu nhà bạn có sẵn chuối thì một ly sinh tố hấp dẫn là một ý tưởng rất tuyệt vời. Bởi mật ong giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa rượu và bổ sung chất điện giải cùng Fructose bị mất. Chuối có nhiều đường, Kali, Magiê và vitamin B6. Kali giúp giảm đau nhức khắp cơ thể, giảm chứng ợ nóng, giúp cơ thể dễ chịu hơn. Magiê giúp thư giãn và làm giãn mạch máu, điều hòa nhịp tim.

Sinh tố mật ong chuối là một loại thức uống giải rượu dễ làm, hấp dẫn Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Cách làm rất đơn giản, chỉ cần lấy một quả chuối, lột bỏ vỏ, xắt lát mỏng và thêm chút muối, thêm vào 4 muỗng cà phê đầy mật ong, cho tất cả vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Nếu quá đặc bạn có thể xay cùng một xíu nước ấm.

Cách giải rượu bia bằng bột sắn dây

Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc đối với chăm sóc sức khỏe và giữ gìn sắc đẹp. Sắn dây còn là phương thuốc giải rượu hữu hiệu, thiên nhiên và an toàn.

Trong đông y, sắn dây có vị ngọt, tính bình, mát, tác dụng vào bàng quang, phế, vị, tỳ. Sử dụng bột sắn dây pha với nước thêm chút đường sẽ có công dụng làm mát, giải nhiệt cơ thể. Trong y học hiện đại, bột sắn dây chứa Isofvone, Soybean flavone có hiệu quả trong việc làm giãn động mạch não, động mạch vành, giải nhiệt, hạ nhiệt, giảm lượng đường trong máu. Chính vì lẽ đó mà nhiều nhà nghiên cứu đều công nhận bột sắn dây có hiệu quả trong việc sử dụng thuốc giải rượu thần kỳ mà không một loại thuốc nào làm được.

Bột sắn dây, nguyên liệu dân gian bao đời nay trong chăm sóc sức khỏe Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Bạn hãy rót 200ml nước vào ly, cho 6 muỗng bột sắn dây vào cùng rồi dùng muỗng khuấy đều. Sau đó bạn thêm chút muối vào cho nước có vị thanh mát và đậm đậm của muối. Có thể vị sắn dây và muối sẽ làm một số người không thích, tuy nhiên nó lại có hiệu quả trong việc giải rượu cực nhanh. Bởi lẽ đây là bài thuốc đông y có tác dụng giải rượu được nhiều người thực hiện. Sắn dây kết hợp với muối giúp người say tỉnh táo hơn, loại bỏ nhanh chóng độc tố ra ngoài cơ thể.

Cách giải rượu bằng cà chua

Trong cà chua có chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe con người cũng như cung cấp chất xơ cho quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi. Cà chua cũng là loại quả có tác dụng tốt trong việc giải rượu vì trong cà chua có nhiều nguyên tố như Kali, Canxi, Natri... Nước ép cà chua giúp người say tỉnh táo, giải cơn say nhanh chóng. Một nhóm nghiên cứu của Nhật đã chứng minh được nước ép cà chua có thể giảm nồng độ cồn trong cơ thể, kích hoạt các emzim chuyển hóa rượu,hạn chế say và tỉnh rượu nhanh hơn.

Giải rượu bằng nước ép cà chua, vô cùng đơn giản Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Đầu tiên bạn hãy chọn 2 quả cà chua chín, còn tươi nguyên (nên chọn loại cà chua có nhiều bột, ít ruột). Sau đó chần cà chua với khoảng 250 ml nước nóng khoảng 1 phút. Bóp bỏ hết ruột và lấy lại phần cùi sau đó vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn, lọc lấy phần nước cho người say uống. Nếu có máy ép bạn chỉ cần lọc ruột và cho hết vào máy ép để lây nước.

Bạn có thể thêm chút đường, hoặc muối và ly nước ép để giúp vị đậm đà, dễ uống.

Cách giải rượu bằng trà gừng

Gừng là nguyên liệu quen thuộc trong nấu ăn, đông y. Trong gia đình nào cũng không khó để kiếm nguồn nguyên liệu này. Trong củ gừng có hơn khoảng 400 chất khác nhau, bao gồm tinh dầu, chất nhựa cay, chất béo, các vitamin và chất khoáng như Kali, Canxi, Sắt, Mangan, Kẽm,..Gừng đã được sử dụng hàng ngàn năm nay như một gia vị, vị thuốc độc đáo và nhiều tác dụng. Trong đó có tác dụng giải rượu rất tốt, đặc biệt khi được pha thành trà.

Gừng là nguyên liệu quen thuộc trong cả Đông Y và Tây Y Ảnh minh họa: Internet

Trà gừng là một chất oxy hóa mạnh mẽ, trà gừng có thể giúp cái thiện và tăng cường lưu thông khí huyết khắp cơ thể

Trà gừng giúp hỗ trợ chức năng gan, giúp gan tăng cường chức năng và chuyển hóa các độc tố từ rượu.

Trà gừng làm dịu bao tử, có tác dụng phát tán phong hàn làm giảm cảm giác buồn nôn.

Trà gừng giải rượu, ấm bụng, tốt cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Để pha trà gừng giải rượu ngoài gừng là nguyên liệu cần thiết bạn nên kết hợp thêm mật ong, canh và khoảng 200ml nước đun sôi.

Trong khi chờ nước sôi, lấy gừng rửa sạch (lưu ý để cả vỏ gừng, vì vỏ gừng có tác dụng lời tiểu, giúp bạn nhanh đào thải độc tố và cồn ra ngoài cơ thể). Tiếp theo cắt gừng theo nhiều lát mỏng (khoảng 5 lát). Sau đó đổ nước sôi vào. Thêm nước chanh và mật ong vào khuấy đều (bạn có thể căn lượng vừa khẩu vị mỗi người để dễ uống). Chờ cho nước ấm và uống dần dần tưng ngụm nhỏ.

Bài viết liệt kê những cách giải rượu bia nhanh nhất tại nhà đơn giản, dễ áp dụng mà vô cùng hiệu quả. Chúc bạn áp dụng thành công và luôn nhớ hãy dặn mình đừng để quá chén.