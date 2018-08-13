Bật mí cách làm cánh gà nướng muối ớt đơn giản mà ngon khó cưỡng

Vào bếp 13/08/2018 14:57

Không chỉ món gà rán quen thuộc mới có sức hấp dẫn mà cánh gà nướng muối ớt sẽ là món ăn cực ngon và lạ miệng với cách làm cực kỳ đơn giản.

Cánh gà nướng muối ớt là một món ăn ngon, với cách làm dưới đây, bạn có thể chiêu đãi gia đình trong bữa chính hoặc dùng làm bữa phụ ăn vặt khi muốn thư giãn. Đảm bảo không cần nguyên liệu cầu kỳ cũng chẳng cần bạn phải khéo tay, tuân thủ đúng các bước sau đây, bạn sẽ biết ngay cách làm món gà nướng muối ớt ngon tuyệt vời chẳng kém ngoài tiệm.

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Cánh gà nướng muối ớt là món ăn ngon lạ miệng

Chuẩn bị nguyên liệu làm món cánh gà nướng muối ớt

Với những nguyên liệu này, bạn có thể làm đủ cho khẩu phần ăn của gia đình 4-6 người.

- Cánh gà: 10-12 cái

- Lá chanh: 1 nắm khoảng 10 lá

- Ớt tươi băm nhỏ: 2 thìa

- Muối: 1 thìa

- Hạt tiêu xay: 1 thìa

- Đường kính trắng: 1 thìa

- Tỏi đập dập, băm nhỏ: 2 thìa

- Dầu ăn: 2 thìa

- Rượu trắng: 1 thìa cà phê

- Lò nướng hoặc bếp than hoa cùng với vỉ kẹp

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Ngoài thịt gà và các loại gia vị ra, bạn nên chuẩn bị một lò nướng để việc chế biến thuận tiện, đơn giản hơn

Sơ chế các nguyên liệu làm gà nướng muối ớt

- Cánh gà sau khi mua về bạn rửa sạch, xát muối rồi lại rửa sạch lại lần nữa, sau đó vớt ra rổ cho ráo nước

- Cho cánh gà vào trong một chiếc bát tô lớn, ướp cùng dầu ăn, muối, đường, rượu trắng, hạt tiêu, ớt và tỏi băm

- Đeo găng tay rồi dùng tay trộn đều cho gia vị ngấm hết các mặt của thịt gà, sau đó dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại, cất vào tủ lạnh từ 2-3 tiếng cho thịt gà ngấm gia vị

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Ướp gà trước 2-3 tiếng giúp thịt mềm và thấm đều gia vị

Cách làm cánh gà nướng muối ớt

Trước khi nướng khoảng 10-15 phút, bạn bật sẵn lò nướng ở nấc nhiệt 180 độ C để làm nóng lò. Sau đó, lót giấy bạc vào khay hứng dầu rồi xếp gà lên khay nướng, phần nước ướp gà giữ lại để khi nướng có thể phết lên trên bề mặt gà cho đậm đà và miếng thịt không bị khô

Sau khi đã xếp gà vào khay nướng, bạn phết lên trên bề mặt cánh gà một chút nước ướp gà, sau đó nướng trong khoảng 30 phút, cứ 10-15 phút bạn lại mở lò ra phết thêm nước ướp gà lên trên bề mặt gà cho đến khi thấy cánh gà chuyển màu cánh gián vàng ươm hấp dẫn là được.

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Gà nướng muối ớt rất ngon và dễ ăn

Nếu như không có lò nướng thì bạn cũng đừng lo vì món ăn này có thể chế biến bằng bếp nướng than hoa, vẫn cực kỳ ngon và lại thơm hơn nướng trong lò rất nhiều. Hãy quạt cho than đỏ hồng rực lên, sau đó xếp thịt gà vào vỉ nướng kẹp để khi lật giở miếng gà không rơi ra ngoài.

Khi nướng, liên tục quạt để khói không ám vào miếng cánh gà khiến thịt mất đi vị thơm ngon vốn có. Tương tự như nướng bằng lò, khi nướng bằng bếp than bạn cũng nên liên tục phết gia vị ướp gà còn thừa lên trên để thịt không bị khô và có hương vị đậm đà hơn.

Khi thịt đã chín, bạn bày ra đĩa cho đẹp mắt, thái nhỏ lá chanh rắc lên trên là có thể dùng được ngay.

Cánh gà nướng muối ớt bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu

  • 1kg Cánh gà 1 kg
  • 4 củ Hành tím
  •  4 tép Tỏi
  •  1 trái Ớt tươi
  • 1 trái Dưa leo 
  • 1 quả cà chua
  • 1 muỗng canh mè trắng rang
  •  4 muỗng canh Sữa tươi không đường
  • 1 muỗng cà phê mật ong
  • 1 muỗng cà phê muối ớt 
  • 1 muỗng canh tương ớt 
  • 1 muỗng cà phê dầu mè 
  • Dầu ăn 
  • Gia vị thông dụng 1 ít

Bạn chọn mua những cánh gà có màu hồng nhạt tươi sáng, lớp da mềm, mịn và mỏng, đó là những cánh gà tươi ngon.

Bạn nên chọn mua cánh gà còn sống vừa được lấy thịt, không qua đông lạnh ở những cửa hàng uy tín và được kiểm chứng rõ ràng để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Không mua những cánh gà có màu xanh tím tái, mùi hắc hôi tanh nồng nặc, khi ấn nhẹ tay vào cảm giác mềm nhũn, đó là cách gà đã để lâu nên không còn giữ được độ tươi sống, khi chế biến sẽ không ngon, thịt bị bở.

 

Thực hiện

Sơ chế nguyên liệu

Với 1kg cánh gà sau khi mua về, rửa sạch rồi để ráo nước.

Tiếp theo, 4 tép tỏi và 4 củ hành tím bạn lột sạch vỏ, sau đó băm nhuyễn, ớt bạn thái nhỏ.

Dưa leo rửa sạch, gọt bỏ vỏ rồi thái lát, tương tự bạn cũng cắt thành từng lát mỏng vừa ăn với 1 quả cà chua.

Ướp cánh gà

Cho cánh gà vào tô lớn, sau đó cho các gia vị gồm: 1 dầu mè, 1 muối ớt, 1/2 muối, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng bột ngọt, 1/2 muỗng hạt nêm cùng với tỏi, hành tím và 4 muỗng canh sữa tươi không đường rồi trộn đều, để ướp khoảng 30 - 45 phút cho cánh gà thấm gia vị.

Để làm phần nước phết mặt gà, bạn cho vào chén 1 muỗng cà phê mật ong, 1 muỗng canh mè trắng rang, 1 muỗng cà phê dầu ăn và 1 muỗng canh tương ớt, trộn đều cho các gia vị hòa tan vào nhau.

Nướng cánh gà muối ớt

Đầu tiên, bạn làm nóng nồi chiên không dầu với nhiệt độ 180 độ C khoảng 3 phút.

Trong lúc chờ nồi chiên nóng, bạn phết nước sốt đều lên mặt cánh gà, sau 3 phút thì cho cánh gà vào nồi nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng 8 phút lần thứ nhất.

Sau 8 phút, bạn lấy cánh gà ra trở mặt cánh gà lại và tiếp tục dùng nước sốt phết lên bề mặt cánh gà. Tiếp tục cho vào nồi, nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng 5 phút nữa là hoàn thành.

Giờ đây, bạn chỉ cần bày món ăn ra dĩa và trang trí thêm 1 ít dưa leo, cà chua là có thể thưởng thức.

Vì được nướng với nồi chiên không dầu nên cánh gà ăn vào rất giòn ở lớp vỏ cùng vị ngọt thơm của mật ong, mặn và cay the của muối ớt, thịt bên trong lại mềm, ngọt, cùng với gia vị được thấm đều rất vừa ăn, không bị ngán ngấy vì mỡ.

Kết hợp ăn cùng với dưa leo và cà chua càng giúp món ăn thêm đủ vị không bị ngán.

Cánh gà nướng muối ớt bằng nồi chiên không dầu 

Gà nướng muối ớt rất dễ ăn, bạn có thể dùng làm món chính trong bữa cơm gia đình hay là món ăn nhâm nhi trong thời gian rảnh rỗi. Đừng bó buộc mình trong những món gà luộc, gà rán nhàm chán, hãy thử làm cánh gà nướng muối ớt chiêu đãi cả gia đình hay những người bạn thân của bạn, đảm bảo họ sẽ rất “khoái” món ăn mới mẻ này.

Cánh gà nướng mè thơm lừng ai ăn cũng mê mẩn

Cánh gà nướng mè thơm lừng ai ăn cũng mê mẩn

Cánh gà nướng là món ăn có cách làm siêu dễ, nếu biết cách chế biến thật ngon thì rất là gây nghiện nha!

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