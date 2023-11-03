SỐ TRỜI ĐÃ ĐỊNH, đúng 10 ngày tới (12/11) top con giáp giàu có 1 bước đổi đời, kiếm bạc tỷ chỉ trong chớp mắt, nghèo mấy cũng thành đại gia

Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2023 của Ngọ sẽ ngập trong may mắn, tài lộc tìm đến tận cửa. Dù trước đây gặp phải khó khăn trong công việc thì từ giờ trở đi con giáp giàu sang này sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Không chỉ tài vận cải thiện, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục Ngọ còn có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay. Không chỉ 10 ngày tới, từ đây đến cuối năm 2023 Ngọ sẽ sung túc an nhàn, liên tục đón vinh hoa phú quý vào nhà ào ào.

Người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, nhanh nhẹn và không sợ khổ cực. Hơn cả, nhờ khéo léo trong giao tiếp, biết cách nắm bắt thời cơ nên Thân gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được hỗ trợ hết lòng trong công việc, cuộc sống.

Tử vi con giáp có nói, trong 10 ngày tới sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Thân sẽ có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Thăng chức tăng lương, tiền nhiều vô kể, vừa có địa vị lại giàu nứt đố đổ vách chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Thân.

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Tuổi Sửu

Hiền lành, chịu thương chịu khó lại hết lòng vì người khác nên ai muốn cũng chẳng thể ghét bỏ con giáp thiện lương này. Càng chí thú làm ăn, vững tin vào bản thân Sửu càng tiến xa trên đường công danh, tài vận phất lên như diều gặp gió.

Những ngày đầu tháng 10 bị hung tinh đeo bám nên Sửu lành ít dữ nhiều, phải đối mặt với khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong 10 ngày tới nhờ cát tinh giải vây, thần Phật chiếu cố nên con giáp may mắn này sẽ được cất nhắc lên vị trí mới, càng về cuối năm càng dư dả, gánh tiền mỏi lưng.

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