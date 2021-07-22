Tử vi thứ Sáu ngày 23/7/2021 của 12 con giáp: Dậu, Mùi tài lộc vượng phát, Hợi có nguy cơ thất thoát tài sản

Cùng xem ngay tử vi thứ Sáu ngày 23/7/2021 của 12 con giáp do các chuyên gia luận quẻ ngay dưới đây để dự đoán vận mệnh của mình trong ngày này ra sao nhé.

Vận trình người tuổi Tí trong thứ Sáu tuần này thăng tiến mạnh mẽ, công việc gặp nhiều thuận lợi, những gì khó khăn vào tay Tí cũng đều được giải quyết êm xuôi và hiệu quả. Về đường tài lộc, ngày hôm nay Tí nhận được tương trợ của quý nhân, lại được Thần Tài nâng gót, đi tới đâu cũng gặt hái ra tiền. Người tuổi Tí được dự đoán có một vận may lớn trong ngày thứ Sáu tuần này do cát tinh đưa tới, có thể vận may này có thể thay đổi cả cuộc đời của Tí.

Tử vi người tuổi Sửu trong thứ Sáu ngày 23/7/2021 này gặp nhiều cản trở do bị hung vận chiếu mạng. Sửu khó có thể tập trung làm việc, dù công việc đơn giản nhưng Sửu cũng mắc lỗi, khiến con giáp này tinh thần đi xuống, mệt mỏi. Tài lộc cũng theo đó không thể vượng phát, trong ngày có thể có nhiều phát sinh tiền bạc khiến túi tiền của Sửu cạn kiệt.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/7/2021 của Dần

Nhìn chung vận trình của người tuổi Dần trong thứ Sáu tuần này khá yên ổn, không có quá nhiều điều để Dần phải suy nghĩ. Con giáp này đang ấp ủ khá nhiều dự định làm giàu, nhưng hôm nay không phải là lúc để Dần có thể bắt tay vào thực hiện. Tử vi học có nói, vận mệnh tuổi Dần càng về sau càng hưởng thụ, những năm tháng tuổi trẻ phải xông pha mới có thể tích lũy tài chính, kinh nghiệm cho bản thân mình.

Thứ Sáu tuần này là một ngày khá yên ổn với người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 23/7/2021 của Mão

Tử vi học phương Đông dự đoán trong ngày thứ Sáu tuần này, người tuổi Mão bị cục diện xấu chiếu mệnh, nên gặp phải khá nhiều rắc rối, khó khăn trong cuộc sống. Điều này khiến cho Mão đôi lúc bị nản lòng, suy sụp và buông bỏ. Nhưng tử vi khuyên rằng, Mão nên dành thời gian để cân bằng lại cuộc sống, rồi những khó khăn cũng sẽ qua nếu con giáp này mạnh mẽ cố gắng.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/7/2021 của Thìn

Trong hôm nay, Thìn nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình, kẻo rước họa vào thân, nhẹ thì có thể làm mất mối quan hệ của mình. Tử vi học cho biết, người tuổi Thìn đón nhận một số tin vui bất ngờ trong công việc, giúp con giáp này có nhiều hứng khởi cả ngày. Còn về tài lộc, nhìn chung túi tiền của con giáp này không tăng không giảm, thời cơ còn ở phía trước, cứ cố gắng rồi sẽ có ngày trở thành đại gia.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/7/2021 của Tỵ

Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo, trong thứ Sáu tuần này, người tuổi Tỵ gặp không ít khó khăn trong công việc. Những việc mà trước đây Tỵ vốn làm rất tốt thì nay bỗng chốc gặp rắc rối, trục trặc vô kể. Tử vi cho biết, tinh thần tuổi Tỵ vốn mạnh mẽ, chỉ cần tỉnh táo, nhìn nhận vấn đề thì sẽ giải quyết được tất cả.

Tỵ đừng quá bi quan mà từ bỏ cơ hội phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 23/7/2021 của Ngọ

Tử vi thứ Sáu tuần này cho biết, người tuổi Ngọ gặp nhiều vấn đề phải suy nghĩ. Đặc biệt, Ngọ cần phải tính toán nhiều về chuyện tiền bạc, các khoản chi tiêu. Trong ngày này, Ngọ vẫn chưa nhận sự trợ giúp của quý nhân, cơ hội kiếm tiền vẫn còn ở phía trước. Tử vi cho biết, người tuổi Ngọ nên chú ý mối quan hệ với đồng nghiệp và người quen, đừng để sự nóng vội làm mất đi các mối quan hệ tốt.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/7/2021 của Mùi

Được Thần Tài trợ mệnh, trong ngày hôm nay người tuổi Mùi nhận không ít tin vui về tiền bạc. Mới mở mắt ra, Mùi đã nhận lộc từ các khoản đầu tư của mình. Đây là phần thưởng mà Mùi xứng đáng có được sau thời gian dài nổ lực. Mặc dù tiền bạc rủng rỉnh nhưng Mùi đừng vội chi tiêu phung phí, đốn củi ba năm đốt một giờ rồi lại hối tiếc về sau.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/7/2021 của Thân

Trời sinh tuổi Thân bản tính siêng năng, chăm chỉ, làm việc luôn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Thân không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn có nhiều tài lẻ nên cuộc sống lúc nào cũng nhiều niềm vui. Tử vi thứ Sáu cho biết đây sẽ là một ngày bình yên đối với Thân. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc những điều tốt đẹp tự khắc sẽ đến.

Thứ Sáu tuần này của Thân sẽ trôi qua một cách êm đềm - Ảnh minh họa Internet

Tử vi thứ Sáu ngày 23/7/2021 của Dậu

Tử vi hôm nay cho biết, những người tuổi Dậu làm ăn sinh lời, nếu kinh doanh buôn bán thì một lời mười, tiền của chất đầy két. Với những người làm công ăn lương cũng nhận được tài lộc lớn từ cấp trên hoặc khách hàng. Nhìn chung, vận trình tài lộc của Dậu hôm nay không có chỗ nào để chê. Tử vi cho biết, đây là cơ hội quý giá để Dậu tranh thủ hốt tài lộc.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/7/2021 của Tuất

Người tuổi Tuất trong thứ Sáu tuần này vận may luôn chào đón, mặc dù tài lộc không có bước tiến quá rõ rệt nhưng sự nghiệp lại phất lên như diều gặp gió. Tử vi có nói rằng, người tuổi Tuất số mệnh trước sau gì cũng giàu sang sung sướng. Những khó khăn vất vả hiện thời rồi cũng sẽ qua.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/7/2021 của Hợi

Hung tinh chiếu mệnh, người tuổi Hợi sắp phải trải qua một ngày đầy giông bão. Trong ngày hôm nay, Hợi tuyệt đối không nên cho vay mượn tiền hoặc đem tiền đi đầu tư bởi có nguy cơ mất trắng. Chỉ cần Hợi yên chí làm ăn, tiền của rồi cũng tự đến. Về chuyện tình cảm, Hợi nên giành nhiều thời gian cho đối phương để gắn kết mối quan hệ với người ấy.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.