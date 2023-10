Tử vi thứ Sáu ngày 23/7/2021 của 12 con giáp: Dậu, Mùi tài lộc vượng phát, Hợi có nguy cơ thất thoát tài sản

Cùng xem ngay tử vi thứ Sáu ngày 23/7/2021 của 12 con giáp do các chuyên gia luận quẻ ngay dưới đây để dự đoán vận mệnh của mình trong ngày này ra sao nhé.

Vận trình người tuổi Tí trong thứ Sáu tuần này thăng tiến mạnh mẽ, công việc gặp nhiều thuận lợi, những gì khó khăn vào tay Tí cũng đều được giải quyết êm xuôi và hiệu quả. Về đường tài lộc, ngày hôm nay Tí nhận được tương trợ của quý nhân, lại được Thần Tài nâng gót, đi tới đâu cũng gặt hái ra tiền. Người tuổi Tí được dự đoán có một vận may lớn trong ngày thứ Sáu tuần này do cát tinh đưa tới, có thể vận may này có thể thay đổi cả cuộc đời của Tí.

Tử vi thứ Sáu ngày 23/7/2021 của Sửu