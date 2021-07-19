Tử vi thứ Ba ngày 20/7/2021 của 12 con giáp: Mão tài lộc đỏ như son, Tỵ hung cát đan xen, Sửu gặp rắc rối lớn

Theo tử vi 12 con giáp, vào ngày thứ Ba, Tý bước vào giai đoạn căng thẳng trong công việc. Dịch bệnh khiến nhiều hoạt động trì trệ nhưng công việc của bạn vẫn luôn tất bật, nhiều dự án lớn nhỏ đang chờ bạn nhúng tay vào giải quyết. Tử vi khuyên Tý nên nạp đầy đủ năng lượng đối mặt với thử thách trước mắt. Chỉ cần chú ý đến các tình tiết nhỏ, công việc của bạn sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi.

Tử vi thứ Ba chỉ rõ, Sửu gặp nhiều vấn đề rắc rối trong công việc từ giữa ngày. Làm việc từ xa khiến cho bạn ít có cơ hội bày tỏ tâm sự với cấp trên. Vì lẽ đó, bạn dễ bị tiểu nhân hãm hại, mất điểm trong dự án mới. Điều này khiến tinh thần của Sửu vô cùng mệt mỏi. Thậm chí còn gây ảnh hưởng khá nhiều đến những dự án mà bạn được giao trong thời gian này.

Tử vi thứ Ba ngày 20/7/2021 của tuổi Dần

Trong ngày này, Dần lại bị cấp trên trách mắng vì thiếu tập trung, công việc bị trì trệ. Nếu điều này tiếp tục xảy ra, Sửu có khả năng sẽ bị giảm lương thưởng, thậm chí là giáng chức. Thế nên hãy chấn chỉnh lại tinh thần, bồi bổ dưỡng chất để tập trung hết sức vào công việc của mình một cách hoàn hảo nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 20/7/2021 của tuổi Mão

Theo tử vi thứ Ba ngày 20/7, trong ngày này, Mão có vận tài lộc khá lớn, tiền đổ về như nước khiến người khác ngưỡng mộ. Tuy nhiên, con giáp đừng quá kiêu ngạo, nên khiêm tốn một chút để được yêu mến. Bên cạnh đó, Mão nên phát huy sở trường của mình để được mọi người nể phục. Bạn đừng đánh mất cơ hội thể hiện tài năng của mình trong mọi hoàn cảnh nhé!

Tử vi thứ Ba ngày 20/7/2021 của tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày chỉ ra, vận tài lộc của Thìn trong ngày thứ Ba không mấy suôn sẻ, làm bao nhiêu cũng không tiêu đủ để bù cho các khoản chi tiêu thời gian này. Những việc bạn làm đều không như ý vì bị tiểu nhân tìm cách hãm hại. Công việc của Thìn lại chưa tìm được cách giải quyết nên khó khăn chồng chất khó khăn, mệt mỏi không yên.

Tử vi thứ Ba ngày 20/7/2021 của tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày thứ Ba của 12 con giáp cho thấy, vận trình của Tỵ có hung cát đan xen, tiền bạc lúc có lúc không khiến vận trình bạn lao đao. Tuy nhiên, điềm vui là trong ngày, quý nhân phương xa sẽ xuất hiện đâu đó để giúp đỡ Tỵ, giúp con giáp này gỡ các vướng mắc hiện tại để phát triển công việc, thậm chi tạo cơ hội để kiếm thêm thu nhập mùa dịch.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 20/7/2021 của tuổi Ngọ

Trong ngày thứ Ba, Ngọ được đồng nghiệp và cấp trên để mắt nâng đỡ nên tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Trong chuyện tình cảm, Ngọ có mối duyên lành nên tâm trạng vô cùng vui vẻ. Chuyện tình đôi lứa dâng trào cảm xúc giúp công việc của bạn cũng thuận buồm xuôi gió, tiền tiêu phủ phê.

Tử vi thứ Ba ngày 20/7/2021 của tuổi Mùi

Tử vi ngày 20/7 chỉ ra, Mùi khá vất vả long đong ngày này vì họa từ trên trời rơi xuống đầu đỡ không kịp. Những việc bạn làm dù cố gắng rất nhiều nhưng vì lý do khách quan lại không đạt được kết quả tốt, cấp trên không đánh giá cao. Điều này khiến vận trình của bạn trong ngày gặp nhiều trở ngại, muốn thực hiện kế hoạch riêng cũng không được.

Tử vi thứ Ba ngày 20/7/2021 của tuổi Thân

Ngày thứ Ba, Thân không bỗng dưng "tụt mood" làm việc nên bị cấp trên khiển trách, đưa ra nhiều lời chỉ trích khó nghe. Điều này khiến tâm trạng của bạn càng không vui, mệt mỏi và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc. Lưu ý, với những hợp đồng hoặc công việc có liên quan đến số, Thân cần cẩn trọng đến từng chi tiết.

Tử vi thứ Ba ngày 20/7/2021 của tuổi Dậu

Tử vi ngày 20/7 cho thấy, Dậu đón nhiều tin vui, đại cát đại lợi trong ngày. Những người kinh doanh gặp cơ hội ngàn năm có một, vận tiền bạc đổ về tiêu hoài không hết. Tuy nhiên chuyện tình cảm của Dậu lại có nhiều trục trặc. Người độc thân không tìm được mối duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu thường xuyên bất đồng quan điểm.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 20/7/2021 của tuổi Tuất

Theo tử vi thứ Ba ngày 20/7, Tuất được cấp trên đánh giá khá cao về khả năng xử lý công việc. Bạn học một hiểu mười nên được nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ. Tuy nhiên cũng nên khiêm tốn, đừng kiêu ngạo quá khiến mọi người tránh xa, tiền bạc cũng không cánh mà bay.

Tử vi thứ Ba ngày 20/7/2021 của tuổi Hợi

Vận tình duyên của Hợi ngày thứ Ba khá đào hoa, rực rỡ. Người có người yêu, gia đình mối quan hệ ngày càng thăng hoa, vô cùng viên mãn. Người độc thân đi đến đâu nổi bật đến đó, được nhiều người tỏ tình nên tâm trạng vui vẻ, cuộc sống có nhiều điều thú vị hơn. Về tiền tài, con giáp này không có nhiều thay đổi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả