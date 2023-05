Thương hiệu Ultherapy của Merz Aesthetics ra mắt dàn đại sứ đình đám

Lee Min Ho, Kim Ha Neul, Jeon So Min sẽ đồng hành cùng Merz Aesthetics® để bảo vệ giá trị, tôn vinh và nâng cao vẻ đẹp riêng biệt của mỗi cá nhân.

Merz Aesthetics®, công ty thẩm mỹ y tế chuyên dụng lớn nhất thế giới, đã ra mắt dàn đại sứ nổi tiếng đầu tiên ở Châu Á Thái Bình Dương cho thương hiệu hàng đầu, Ultherapy®.

Được FDA chứng nhận, Ultherapy® là phương pháp điều trị cá nhân không xâm lấn nhằm nâng và làm săn chắc da một cách tự nhiên.

Bà Sylvia Lee, Lee Min Ho, ông Lawrence Siow tại sự kiện (từ trái sang phải)

Trở thành đại sứ thương hiệu của Ultherapy®, Lee Min Ho, Kim Ha Neul và Jeon So Min sẽ đồng hành cùng Merz Aesthetics® để bảo vệ giá trị, tôn vinh và nâng cao vẻ đẹp riêng biệt của mỗi cá nhân. Trong vai trò đại sứ, họ sẽ truyền tải thông điệp về đề cao tính cá nhân và sự độc nhất thông qua các nền tảng truyền thông xã hội và hoạt động trước công chúng.

Theo ông Lawrence Siow, chủ tịch của Merz Aesthetics® khu vực Châu Á Thái Bình Dương, “không ai hiểu rõ áp lực của tiêu chuẩn sắc đẹp hơn những người nổi tiếng. Giữ sự tự tin và chấp nhận con người độc nhất của bạn là một điều khó khăn khi bạn sống trong ánh đèn sân khấu. Chúng tôi hy vọng rằng câu chuyện của họ về việc vượt qua những áp lực xã hội để nắm lấy cá tính và sự độc đáo của mình sẽ truyền cảm hứng cho mọi người ở Châu Á Thái Bình Dương làm điều tương tự”.

Ông Siow chia sẻ rằng, Ultherapy® là lựa chọn điều trị không xâm lấn ưa thích của nhiều người trong khu vực.

Đại sứ thương hiệu Kim Ha Neul

Liệu pháp này cung cấp một lượng năng lượng nhiệt phù hợp ở độ sâu thích hợp của da để kích thích sản xuất collagen và elastin, từ đó giúp bề mặt da được nâng lên và giảm thiểu các nếp nhăn với thời gian nghỉ dưỡng tối thiểu.

Khai thác khả năng trực quan hóa và phương pháp điều trị cá nhân hóa của Ultherapy®, chiến dịch See My Skin, Lift My Way ra đời để khuyến khích mọi người khám phá nét độc đáo của làn da và thể hiện cá tính, sự tự tin và vẻ đẹp.

