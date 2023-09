[Review] Laneige BB Cushion cho lớp nền mỏng nhẹ kiểu Hàn

Đánh giá chi tiết

Bên cạnh mặt nạ ngủ thì BB Cushion là sản phẩm nổi tiếng thứ 2 của nhãn hiệu mỹ phẩm Laneige. Tiên phong trong việc phát triển những sản phẩm giúp các cô gái đánh nền nhanh, đẹp, hiệu quả, người Hàn Quốc đã phát minh ra rất nhiều loại mỹ phẩm tiện dụng, đầu tiên là BB Cream, sau đó là CC Cream và bây giờ là BB Cushion.

Điều đầu tiên cho thấy sự khác biệt giữa BB Cushion và BB Cream hay CC Cream chính là sự tiện lợi. Nếu BB Cream hay CC Cream làm bạn phân vân việc đánh bằng tay hay cọ, lấy bao nhiêu kem là vừa... thì khi tạo ra BB Cushion, nhà sản xuất đã giúp bạn không còn phải bận tâm với những vấn đề trên vì tất cả được gói gọn trong một chiếc hộp xinh xắn với bông phấn tiện dụng. Và những gì bạn cần làm là nhấn nhẹ cho kem dính lên bông phấn rồi tán đều khắp mặt. Ngoài ra, BB Cushion vẫn mang đầy đủ các ưu điểm của BB Cream như độ dưỡng, chống nắng, kiềm dầu, che phủ... tất cả trong 1 sản phẩm.

Laneige BB Cushion Có 3 màu #13 True Beige cho da trung bình đến sáng, #14 Pink Beige tone hồng và #21 Natural Beige cho da trung bình tối.

Da tôi là loại da hỗn hợp, dầu vùng chữ T và khô ở 2 má. Ngoài ra, da không có quá nhiều khuyết điểm, chỉ có một chút thâm ở cằm do mụn để lại, không có nếp nhăn.



Cách dùng khá đơn giản Luồn 2 ngón tay vào sau bông phấn, nhấn nhẹ 1 lần trên bền mặt Cushion, tán đều 1 vùng trên khuôn mặt, lặp lại và tán vùng khác.

- Cách dùng: Khá đơn giản, với mỗi vùng trên khuôn mặt, bạn chỉ cần nhấn một lần phấn và tán đều bằng bông mút. Trước khi tán kem, tôi vẫn dùng kem lót cho làn da mình.

- Độ che phủ: Vừa phải, thích hợp với da ít khuyết điểm. Với làn da nhiều khuyết điểm, cần kết hợp thêm kem che khuyết điểm hoặc dùng kem nền (Foundation) để có hiệu quả che phủ tốt hơn.

- Độ kiềm dầu: Khá tốt. Nếu đánh từ sáng, đến trưa tôi chỉ thấy dầu đổ một chút ở vùng mũi.

- Độ bền màu: Tốt. BB Cushion giữ da không xuống tông trong vòng 4-5 tiếng. Sau đó, bạn có thể dặm lại nhẹ để lớp trang điểm luôn đẹp.

- Độ dưỡng: Tuy kiềm dầu nhưng BB Cushion không làm khô da.

- Chống nắng: Điều làm tôi ấn tượng ở Laneige BB Cushion là chỉ số chống nắng SPF 50 PA+++, không thua kém bất cứ kem chống nắng chuyên dụng nào. Vì thế bạn có thể yên tâm dùng Laneige BB Cushion mà không cần thoa thêm kem chống nắng nếu chỉ làm việc trong văn phòng.

Tóm lại, Laneige BB Cushion là một món mỹ phẩm trang điểm tiện dụng nếu bạn yêu thích kiểu nền nhẹ nhàng, "my skin but better" đồng thời dưỡng da tốt, chống nắng mạnh. Tuy nhiên vì độ che phủ không cao, nên nó chỉ thích hợp với những ai có da ít khuyết điểm, sử dụng trang điểm hằng ngày chứ không phù hợp để đánh lớp nền cầu kỳ khi đi tiệc.