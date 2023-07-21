TP.HCM: Cô gái bị biến chứng nghiêm trọng sau nạo hút thai ở phòng khám tư

Thanh tra Sở Y tế (TP.HCM) thông tin, nữ bệnh nhân gặp tai biến sản khoa nghiêm trọng sau khi đến phòng khám tư phá thai.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, ngày 17/7, Thanh tra Sở Y tế tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện Hùng Vương báo cáo một trường hợp tai biến y khoa được cấp cứu tại bệnh viện. Ngay lập tức, Sở Y tế đã triển khai tổ xác minh thông tin tại bệnh viện và lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hoạt động tại phòng khám có liên quan.

Bệnh nhân C.T.P.N. cho biết, khoảng 10h ngày 15/7 có đến khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa N.V thuộc Công ty TNHH Phòng khám đa khoa N.V (phường 15, quận 10, TP.HCM) để được phá thai.

Sau khi có kết quả siêu âm chẩn đoán thai khoảng 22 tuần, bệnh nhân được lưu lại tại phòng khám và đến 17h ngày 16/7 được thực hiện nạo hút thai. Tuy nhiên, sau khi nạo hút thai, người bệnh mệt, đau bụng, ra máu âm đạo nhiều, được nhân viên phòng khám đưa đến Bệnh viện Hùng Vương bằng xe taxi.

Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh minh họa: Internet

Tại Bệnh viện Hùng Vương, bệnh nhân N. đã được cấp cứu kịp thời và hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Theo nguồn tin từ báo Pháp luật Việt Nam, đến tối ngày 20/7, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết, đang làm rõ một phòng khám vi phạm quy định chuyên môn nghiêm trọng khi gây tai biến cho một sản phụ.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đề nghị các cơ sở y tế khi tiếp nhận những trường hợp cấp cứu do tai biến sau khi thực hiện các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở, phòng khám tư nhân phải kịp thời báo cáo về Sở Y tế nhằm đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

Người phụ nữ gặp biến chứng sau khi uống thuốc nam trị bụng to: Mang khối u buồng trứng 'siêu khổng lồ' nặng 15kg Ngày 20/7, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thông tin người phụ nữ uống thuốc nam trị bệnh phải gánh hậu quả nặng nề, khi khối u ở buồng trứng phát triển khổng lồ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-co-gai-bi-bien-chung-nghiem-trong-sau-nao-hut-thai-o-phong-kham-tu-603962.html