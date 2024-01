Thời tiết quá lạnh nên hai vợ chồng ông C. đã đốt than hoa để sưởi ấm trong nhà. Khi người nhà phát hiện, người chồng đã rơi vào tình trạng mê man, gọi hỏi không biết, tím tái toàn thân.

Dẫn theo thông tin từ VietNamNet, nam bệnh nhân tên N.C (61 tuổi, trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) cùng vợ đốt than hoa sưởi ấm trong nhà. Sau đó, họ rơi vào tình trạng gọi hỏi không biết, tím tái toàn thân, người thân đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu. Bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc khí CO, đang được thở máy, hồi sức tích cực.

Vợ bệnh nhân cũng bị ngộ độc khí CO mức độ nhẹ hơn, được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Lộc Bình.

Bệnh nhân C. cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: VietNamNet

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn còn cấp cứu một bệnh nhi 12 tuổi (trú tại TP. Lạng Sơn) vào viện trong tình trạng lơ mơ, tím môi. Trước đó ở nhà, mẹ bé đặt than củi trong buồng tắm kín cho trẻ đi tắm, khoảng 40 phút sau gọi không thấy trẻ trả lời. Gia đình phát hiện trẻ nằm bất tỉnh trong phòng tắm nên đưa đi cấp cứu. Khi vào viện, trẻ được thở oxy dòng cao, hồi sức tích cực, đã hồi phục tốt. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, sức khỏe tạm ổn định.

Theo thông tin từ Báo Hànộimới, hiện nay, nhiều tỉnh tại miền Bắc đang chìm sâu trong giá rét. Tại Lạng Sơn và nhiều tỉnh vùng cao, nhiệt độ chỉ còn vài độ C, thậm chí xuống dưới 0 độ C. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên đốt than sưởi ấm trong nhà vì ngoài tai nạn, rất dễ gây ra ngộ độc khí CO.

Theo các nghiên cứu trên thế giới, những trường hợp ngộ độc khí CO, dù là nhẹ nhất, cũng có tới khoảng gần 50% sẽ gặp những biến chứng về sức khỏe tâm thần, thần kinh, tổn thương não về sau. Nhẹ nhất có thể là suy giảm trí nhớ các mức độ khác nhau, thậm chí hôn mê, hoặc mất trí nhớ hoàn toàn.

Trước đó, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan phổ biến kiến thức, hướng dẫn, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp dự phòng, phòng chống rét hiệu quả, đảm bảo an toàn sức khỏe. Trong đó, Bộ Y tế nhấn mạnh đến việc đưa ra cảnh báo để người dân biết và phòng tránh các tai nạn do sưởi như bỏng và đặc biệt phòng, chống ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than, củi trong không gian kín.

