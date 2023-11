‘Cú lừa ADN’ và pha giăng bẫy tình khiến người đàn ông ở Hà Nội làm 'kẻ đổ vỏ', nuôi con người khác suốt 5 năm

Anh Long âm thầm mang mẫu móng chân, tay của hai bố con đi làm xét nghiệm ADN. Cú sốc lớn khi kết quả giám định cho thấy anh và đứa trẻ không phải bố con ruột.

Lúc này, người vợ mới quỳ sụp dưới chân anh van xin tha thứ. Cô ấy thú nhận đã nhờ những mối quan hệ quen biết ngụy tạo kết quả xét nghiệm bào thai.

"Bản thân tôi cũng chưa từng đi làm xét nghiệm ADN nên chưa hình dung tờ giấy kết quả hình thù ra sao. Khi vợ đưa và thấy có dấu đỏ, tôi vội tin. Không ngờ, 5 năm qua, tôi nuôi con của người khác", anh Long cay đắng.

Dù đứa trẻ không phải con ruột nhưng bao năm nay anh Long vẫn chăm sóc nó bằng tất cả tình cảm bố con ruột thịt. Bây giờ, chỉ vì cái gọi là huyết thống mà rời xa đứa trẻ, anh không đành lòng. Nhưng khi nghĩ về chuyện vợ lừa dối mình nhiều năm qua, anh không dễ dàng chấp nhận.

Dẫn tin từ VietNamNet, theo Đại tá Hà Quốc Khanh, chuyên gia của Trung tâm xét nghiệm Quốc tế Gentis, trường hợp làm giả kết quả này đã từng xảy ra.

“Trung tâm có nghe về việc làm giả kết quả xét nghiệm ADN. Thậm chí từng có trường hợp kết quả giả đó mang danh trung tâm, được đóng dấu đỏ nhưng khi tra trên hệ thống trung tâm lại không có. Bởi tại trung tâm không chỉ kiểm soát kết quả bằng bản cứng gửi tới người đề nghị mà còn lưu trữ kết quả trong 5 năm để đảm bảo việc tra cứu lại dữ liệu.

Việc bảo mật kết quả tại từng trung tâm xét nghiệm là khác nhau. Điều này được thể hiện thông qua các chi tiết trên tờ giấy trả kết quả.

“Khi mang thai, trong máu của người mẹ có mặt các ADN tự do của thai nhi - cell free fetal DNA (cffDNA). Với công nghệ giải trình tự mới nhất cùng các thuật toán độc quyền được nghiên cứu và cấp phép, trung tâm phân tích ADN tự do của thai nhi trong máu mẹ hỗ trợ xác định mối quan hệ huyết thống cha-con trước sinh không cần xâm lấn, an toàn 100% cho mẹ và bé”, Đại tá Khanh nói.