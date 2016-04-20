Subeo “nhắng nhít” cùng mẹ Hồ Ngọc Hà đi tập nhạc

Tin tức giải trí 20/04/2016 16:19

Tối 19/4 vừa qua, “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà đưa con trai Subeo đến sân khấu để xem mẹ tổng duyệt chương trình liveshow.

Dù mới gần 6 tuổi nhưng trông Subeo khá chững chạc trong trang phục sơ mi, quần jean. Cậu bé ngoan ngoãn ngồi đợi mẹ làm việc. Khi thấy ống kính máy ảnh hướng về phía mình, Subeo còn tinh nghịch chu môi tạo dáng rất đáng yêu.

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Sau scandal tình cảm với đại gia kim cương, Hồ Ngọc Hà đã trở lại showbiz với sự tự tin. Thời gian gần đây, Hà Hồ đang cố gắng tập luyện để chuẩn bị cho đêm nhạc đặc biệt mang tên Love Songs. Để chuẩn bị cho đêm nhạc này, nữ ca sĩ đã chủ động hủy một số show diễn và sự kiện, tập trung vào công việc và nghỉ ngơi. Hà Hồ đã tự tay biên tập chương trình của chính mình với những ca khúc ballad của nhiều nhạc sỹ nổi tiếng.

Trong đêm nhạc Love Songs, Hồ Ngọc Hà trình diễn liên tục cùng ban nhạc khoảng 20 ca khúc. Trong đó, hầu hết là ballad, gồm những bản tình ca quen thuộc cho đến những ca khúc mới tinh lần đầu giới thiệu đến công chúng.

Ban tổ chức cho biết, chương trình sẽ không có khách mời, không có vũ công, không 'chiêu trò'... mà tập trung hoàn toàn vào khai thác giọng hát nồng nàn, nhiều cảm xúc của Hồ Ngọc Hà. Những ngày qua, nữ ca sĩ huỷ một số show để tập luyện rất nghiêm túc. 

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Từ khóa:   Hồ Ngọc Hà

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