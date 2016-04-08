Niềm đam mê nghệ thuật của nữ ca sĩ này quả thật rất đáng nể. Cái chết của cô đã khiến nhiều người xót xa.

Theo trang The Nation, một nữ ca sĩ Indonesia mới đây đã qua đời vì bị rắn độc cắn ngay trên sân khấu nhưng từ chối điều trị.

Nữ ca sĩ xấu số tên thật là Irma Bule, 29 tuổi. Trong một buổi biểu diễn, cô đã mang một con rắn hổ mang chúa lên sân khấu để phụ họa ở Karawang, Tây Java.

Tuy nhiên, không may mắn thay con rắn này chưa được bẻ răng nanh trước đó. Bị rắn độc cắn song Irma Bule vẫn có hát 45 phút cho đến khi nọc độc thấm sâu vào người khiến cô nôn mửa và co giật.



Nhanh chóng đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc được chia sẻ trên các trang mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, bình luận xót xa của cộng đồng.

The Mirror, các báo cáo của nhân chứng cho hay, nữ ca sĩ vô tình đứng trên con rắn và bị cắn vào chân. Ferlando Octavion Auzura, một khán giả, nói với báo chí Indonesia rằng: "Ở giữa bài hát thứ hai Irma bước lên trên đuôi của con rắn. Con rắn cắn ngay vào đùi cô".

Khi sự việc xảy ra, mọi người yêu cầu đưa cô đến bệnh viện để sơ cứu, song Irma Bule từ chối và tiếp tục biểu diễn các tiết mục của mình đến 45 phút. Sau đó, nữ ca sĩ được đưa đến bệnh khi rơi vào các trạng thái do chất độc gây nên nhưng đã quá muộn. Irma Bule được xác nhận đã qua đời.

Xem clip ghi lại cảnh Irma Bule bị rắn độc cắn trên sân khấu:

Clip màn biểu diễn khác của nữ ca sĩ xấu số:

Theo các thông tin từ truyền thông Indonesia, Irma Bule là một ca sĩ chuyên biểu diễn dòng nhạc Dangdut, cô thường sử dụng các đạo cụ, vật hỗ trợ để biểu diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, cuối cùng sự nghiệp của cô lại kết thúc do chính những thứ mình từng yêu quý mang lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-clip-nu-ca-si-bi-ran-doc-can-van-co-hat-45-phut-truoc-khi-chet-79019.html