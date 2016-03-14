Mỹ nam Loy chọn hướng đi mới Tropical House

Mỹ nam Hồ Đức Lợi trở lại showbiz Việt với nghệ danh mới LOY cùng con đường âm nhạc mới là Tropical House, Future House.

Sau những thông tin trải lòng về cuộc sống trong khoảng hơn một năm ngoái “mất tích”, ca sỹ Hồ Đức Lợi nhận được sự đồng cảm và chia sẻ rất lớn từ khán giả, nhất là cư dân mạng.

Nam ca sỹ điển trai chia sẻ:“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì tình cảm fan hâm mộ dành cho mình. Xúc động là có cả những vị khán giả lớn tuổi đã đồng cảm và động viên tôi rất nhiều”.

“Từng comment, messages cũng như cuộc gọi, tin nhắn tôi đều đã đọc hết. Tất cả mọi thứ mà khán giả động viên sẽ là nguồn động lực rất lớn để tôi vững bước tiếp tục con đường mình đã chọn”, cựu thành viên V.Music nói tiếp lời.

Hồ Đức Lợi đã đánh dấu sự trở lại showbiz Việt với với cột mốc ấn tượng: hình ảnh mới mẽ hoàn toàn, phong cách hơn, sành điệu hơn cũng như thời thượng hơn. Cựu thành viên V.Music cũng đã bắt đầu đi diễn trở lại, xuất hiện nhiều hơn ở các event.

Với phong cách thời trang sành điệu cùng dòng nhạc Tropical House, Future House và nghệ danh mới LOY, nam ca sỹ muốn hướng đến hình ảnh tràn đầy nhựa sống và thời thượng hơn. Chất nhạc gần hơn với gu thưởng thức âm nhạc của giới trẻ hiện nay.

Trong bộ ảnh thời trang mới, LOY đẹp hút hồn với mái tóc màu xám khói thời thượng, đang là hot trend của năm 2016. Những bộ cánh blazer vạt dài cách điệu giúp tôn lên chiều cao thế mạnh của mỹ nam “điển trai ai cũng mê” LOY.

Single Miss you 29 sau một tuần phát hành online trên Zing Mp3 đã đạt được gần 1 triệu lượt nghe. Trong đó, version Tropical House đạt gần 2,3 triệu lượt nghe. Single đầu tay này của ca sỹ LOY gồm một ca khúc với 4 track nhạc (Original version, Tropical House, DJ Thuận Hoàng remix và beat).

Producer: Dạ Quang

Photo: Hoàng Phúc

Stylist: Kye Nguyễn

Make-up: Nhựt Nguyễn

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/my-nam-loy-chon-huong-di-moi-tropical-house-64816.html