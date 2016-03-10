Đan Trường phấn khích với "tôi muốn hỏi" của nhạc sỹ Võ Đảm

Tin tức giải trí 10/03/2016 22:19

Nhạc Sĩ Võ Đảm gốc là người con của quê hương Bạc Liêu, ông đam mê âm nhạc từ thuở nhỏ đặc biệt là dòng nhạc trữ tình dân ca như ăn sâu vào máu thịt ông.

Bắt đầu sự nghiệp sáng tác từ năm 1999 cho đến nay ông đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm có giá trị và được mọi người đón nhận.

Đan Trường phấn khích với 'tôi muốn hỏi' của nhạc sỹ Võ Đảm - Ảnh 1

Nhạc sỹ Võ Đảm.

Nối tiếp thành công của những ca khúc: Tấm Lá Của Mẹ, Chàng Ốc Tương Tư, Về Bến Sông Trăng hay Người Đưa Đò…với lòng đam mê mãnh liệt đầy nhiệt huyết dành cho âm nhạc, nhạc sĩ Võ Đảm đã cho ra đời album sáng tác đầu tay của mình với chủ đề: Tôi Muốn Hỏi ? với sự góp giọng của 11 ca sĩ nổi tiếng như: Đan Trường, Khưu Huy Vũ, Dương Hồng Loan, Sơn Hạ, Lâm Ngọc Hoa, Lê Sang, Lê Minh Trung, Lưu Ánh Loan, Tuyết Vân Hà, Lê Chinh và Huỳnh Tân.

Đan Trường phấn khích với 'tôi muốn hỏi' của nhạc sỹ Võ Đảm - Ảnh 2

Đan Trường phấn khích với 'tôi muốn hỏi' của nhạc sỹ Võ Đảm - Ảnh 3

Là người con vùng đất miền Tây Nam Bộ dòng nhạc trữ tình, dân ca đã ăn sâu vào trong máu nhạc sỹ Võ Đảm.

Album Tôi Muốn Hỏi? với 10 ca khúc mà nhạc sĩ Võ Đảm rất tâm đắc và "thai nghén" rất lâu để hôm nay ra mắt người hâm hâm mộ dòng nhạc trữ tình dân ca, với những giai điệu và màu sắc âm nhạc phong phú, mỗi một ca khúc là một lời nhắn nhủ tâm sự đầy sâu lắng mang đến cho người nghe những cung bậc dạt dào cảm xúc như: Hồn Quê Trong Khúc Dân Ca (Đan Trường), Đau Xót Lý Mồ Côi (Khưu Huy Vũ, Mười Năm Tình Nhớ (Lê Chinh) hay Như Nhánh Lục Bình (Dương Hồng Loan), Nối Nhịp Cầu Duyên (Lê Sang – Lưu Ánh Loan), Thương Con Cá Chung Tình (Tuyết Vân Hà), Lời Ru Trăng Non (Lâm Ngọc Hoa), Lỡ Yêu Một Kiếp Người (Huỳnh Tân), Bóng Mát Đời Con (Ca Nhạc Sỹ Sơn Hạ). Ca khúc chủ đề: Tôi Muốn Hỏi do Lê Minh Trung trình bày mang đến một triết lý sống sâu sắc về tình người giữa xã hội hiện đại ngày nay đầy tính nhân văn nhưng giai điệu lại rất gần gủi với người nghe.

Đan Trường phấn khích với 'tôi muốn hỏi' của nhạc sỹ Võ Đảm - Ảnh 4

Album nhạc tôi muốn hỏi của Võ Đảm sẽ được phát hành vào ngày 11 tới đây, với sự góp mặt của hàng chục ca sỹ tên tuổi như, Đan Trường, Hùynh Tân, Lưu Ánh Loan...

Nhìn Chung album tôi muốn hỏi của nhạc sĩ Võ Đảm mang lại món ăn tinh thần đầy thú vị cho người nghe bằng những giai điệu mới một phong cách riêng về dòng nhạc trữ tình dân ca góp phần tô điểm cho vườn hoa âm nhạc thêm tươi mới.

 

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