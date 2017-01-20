Xe container tông xe buýt, hơn 10 nhập viện ở Sài Gòn

Hơn 10 người phải nhập viện cấp cứu trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe container và xe buýt xảy ra trên cầu Kênh Tẻ, quận 4, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 ngày 20.1, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển xe container chở 2 thùng hàng loại 20 feet, lưu thông trên đường Khánh Hội, hướng từ Q.4 về Q.7.

Khi đến gần chân cầu Kênh Tẻ (P.3, Q.4, TP.HCM) thì xe container bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược lại tông vào xe buýt số 72, chạy tuyến KCN Hiệp Phước – Công viên 23/9.

Cú tông trực diện khiến hơn 10 hành khách trên xe buýt bị thương phải nhập viện cấp cứu. Phần đầu xe buýt và xe container hư hỏng nặng.

Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm khiến các phương tiện lưu thông qua cầu Kênh Tẻ ùn ứ nghiêm trọng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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