Thiếu phụ bị bắn chết khi đang bán đậu ở chợ

Khoảng 8 giờ 45 ngày 14/11, Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo của Công an thị xã Chí Linh về việc chị Đ.T.N.A. (26 tuổi, trú tại Khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh) bị Chu Văn Khoa (35 tuổi, trú tại Khu dân cư Trại Mét, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh) dùng súng tự chế bắn và dùng dao đâm vào vùng ngực tại cổng chợ Tân An, phường Bến Tắm. Sau khi gây án, Khoa dùng chính con dao trên đâm 3 nhát vào bụng mình với mục đích tự sát.