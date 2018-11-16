Khoảng 8 giờ 45 ngày 14/11, Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo của Công an thị xã Chí Linh về việc chị Đ.T.N.A. (26 tuổi, trú tại Khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh) bị Chu Văn Khoa (35 tuổi, trú tại Khu dân cư Trại Mét, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh) dùng súng tự chế bắn và dùng dao đâm vào vùng ngực tại cổng chợ Tân An, phường Bến Tắm. Sau khi gây án, Khoa dùng chính con dao trên đâm 3 nhát vào bụng mình với mục đích tự sát.

Thiếu phụ bị bắn chết khi đang bán đậu ở chợ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 20 cùng ngày, Khoa đi xe máy đến chợ Tân An gặp chị A. đang bán đậu phụ tại cổng chợ. Sau vài câu nói, Khoa rút súng tự chế bắn nhiều nhát vào người chị A. rồi dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực khiến chị A. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Khoa tự đâm bản thân nhằm tự sát, sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương.

Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn tình cảm

Chị Chu Thị Nga (38 tuổi, chị gái ruột của Khoa) và ông Chu Văn Tân (60 tuổi, bố ruột Khoa) cho biết, khoảng 1 năm trước, chị A. kể về việc nhắn tin qua lại với Khoa. Sau đó, chị A. không muốn nhắn tin nữa nhưng Khoa không đồng ý, nhiều lần đe dọa sẽ giết chị A.

Chồng chị A. đã gặp Khoa nói chuyện, công an phường Bến Tắm cũng đã làm việc với Khoa về về việc gã nhắn tin đe dọa chị A.

Cơ quan công an thu giữ 3 khẩu súng, dạng súng côn xoay tự chế, 2 viên đạn, 3 con dao (1 con dao gấp, 1 con dao bầu, 1 dao bài), 1 xe máy tại hiện trường - Ảnh: CAND

Theo một số tiểu thương, trước đây Khoa từng đến chợ dọa sẽ bắn chết chị A. nếu không đáp lại tình cảm của hắn, tuy nhiên đã bị chồng nạn nhân răn đe. Cứ tưởng đối tượng chỉ dọa dẫm, không ai nghĩ chuyện đó lại thành sự thật.

Theo lãnh đạo phường, do bị khước từ tình cảm nên Khoa đem lòng thù hận, quyết định sát hại nạn nhân rồi tự tử. Chu Văn Khoa là đối tượng nghiện ma túy, lúc gây án có biểu hiện không tỉnh táo. Trước khi gây án, Khoa từng có một tiền án và vừa mới ra tù, đang thuộc diện theo dõi ở địa phương.

Chị A. quê ở Hà Nam, sau đó theo chồng về Hải Dương sinh sống. Ở chợ Tân An, nạn nhân được nhận xét là người hiền lành, dễ mến, chồng làm nghề lái xe ở địa phương.

Nghi phạm gửi tin nhắn cho vợ trước khi gây án?

Sau khi sát hại nạn nhân, Khoa đã dùng dao đâm vào bụng nhiều nhát với mục đích tự sát. Công an thị xã Chí Linh đã đưa nghi phạm đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Quá trình đưa Khoa đi cấp cứu đã thu giữ 2 viên đạn trong túi quần của Khoa.

Hiện nay, nghi phạm đang trong tình trạng hôn mê sâu, được nằm điều trị cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương, tiên lượng xấu.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng phát hiện đoạn tin nhắn được cho là Khoa gửi cho vợ trước khi gây án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.