Nghe tiếng động người hàng xóm chạy sang nhà thì phát hiện người đàn ông nằm chết với vết thương ở đầu.

Đến chiều ngày 22.2, lực lượng chức năng TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể của ông L.P.L (37 tuổi, ngụ P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, nhiều người hàng xóm nghe tiếng động lạ phát ra từ căn nhà của ông L. Họ vào nhà xem thì phát hiện ông L. nằm chết với vết thương ở đầu nên hô hoán trình báo công an.

Theo người dân địa phương, thường ngày ông L. sống một mình ở căn nhà nói trên. Thời điểm xảy ra vụ việc, họ có thấy một thanh niên từ trong nhà ông L. chạy ra ngoài.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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