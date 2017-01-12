Người đàn ông và nữ sinh bị xe buýt kéo lê ở Sài Gòn

Sau va chạm, người đàn ông và nữ sinh lớp 11 bị xe buýt kéo lê dưới đường. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng người đàn ông không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 12.1, trong lúc ông V.V.N. (65 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) lái xe máy chở theo em V.L.K.T. (học sinh lớp 11) từ một con hẻm băng qua đường Trường Chinh (Q.12, TP.HCM) để đến trường học thì va chạm với xe buýt số 4, BKS 50LD – 005.63, chạy tuyến Bến Thành – An Sương, đang lưu thông từ Cộng Hòa về An Sương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến ông N. và em T. cùng xe máy lọt dưới gầm, bị xe buýt kéo lê nhiều mét.

Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi bệnh viện nhưng ông N. không qua khỏi; còn em T. cũng nhập viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-va-nu-sinh-bi-xe-buyt-keo-le-o-sai-gon-175855.html