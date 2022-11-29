Người đàn ông ôm can xăng phóng hỏa đốt nhà dân ở TP.HCM

Ngọn lửa cháy dữ dội, bén vào chân khiến người đàn ông cũng bị bỏng.
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Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 29/11, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) vẫn đang làm rõ vụ người đàn ông cầm can xăng đến trước một ngôi nhà trên đường Thạch Lam (phường Phú Thạnh) phóng hỏa.
Theo thông tin ban đầu, sáng sớm ngày 29/11, người dân phát hiện lửa cháy tại lối ra vào căn nhà trên đường Thạch Lam (P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú). Người dân địa phương hô hoán và kéo vòi nước dập lửa.
Theo thông tin từ Vietnamnet, toàn bộ vụ việc được camera an ninh nhà người dân ghi lại vào khoảng 4h sáng cùng ngày. Theo diễn biến sự việc, thời điểm trên, người đàn ông cầm theo một can nhựa chứa xăng đến trước cửa một căn nhà, đổ trước cửa rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa cháy dữ dội, bén vào chân khiến người đàn ông cũng bị bỏng.
Hàng xóm phát hiện hô hoán, dùng nước và bình chữa cháy khống chế. Vụ cháy khiến cửa sắt căn nhà bị đốt ám khói đen, may mắn không thiệt hại về người.
Sáng 29/11, hiện trường căn nhà bị phóng hỏa vẫn đang được lực lượng chức năng quận Tân Phú phong tỏa.
Hiện công an đã trích xuất camera và đưa một người đàn ông có liên quan về trụ sở điều tra về nguyên nhân vụ việc.