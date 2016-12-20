Nam thanh niên dùng dao đâm bạn gái rồi tự tử ở Sài Gòn

Tin nóng 20/12/2016 13:34

Nhiều người dân chứng kiến nam thanh niên bất ngờ dùng dao đâm bạn gái tới tấp rồi tự tay đâm mình khiến cả 2 nguy kịch.

Thông tin ban đầu, trưa 20/12, nam thanh niên khoảng 20 tuổi điều khiển xe máy chở theo bạn gái trên đường Tôn Đức Thắng. Khi đến đoạn cách giao lộ Lê Duẩn khoảng 100m thuộc phường Bến Nghé, quận 1 thì nam thanh niên tấp xe vào lề đường.

Lúc này, 2 bên có xảy ra cãi vã, bất ngờ thanh niên rút dao ra đâm tới tấp vào người cô gái, khiến nạn nhân trọng thương. Sau khi đâm xong, nam thanh niên cũng dùng con dao vừa gây án tự đâm mình.

Lực lượng chức năng tại khu vực hiện trường.

Cả 2 được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, riêng cô gái đang trong tình trạng nguy kịch. Một số nhân chứng cho biết, cả 2 đứng nói chuyện một lúc thì nam thanh niên có bóp cổ cô gái, nạn nhân bật khóc thật to.

Được biết, cô gái mặc đồng phục của một trường đại học ở TP. HCM, nam thanh niên mặc đồ bình thường. Lực lượng chức năng cũng có mặt, ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân.

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