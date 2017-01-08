Người dân nghe tiếng nổ giống tiếng súng phát ra và thấy người đàn ông gục chết trong nhà nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 8.1, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Nhỏ (P.4, Q.11, TP.HCM) giật mình khi nghe tiếng nổ giống tiếng súng phát ra từ căn nhà ở số 230.

Sau đó, họ thấy hai thanh niên lạ mặt lên xe máy bỏ đi.

Khi người dân tiếp cận ngôi nhà thì phát hiện một người đàn ông (khoảng 40 tuổi) sống ở căn nhà trên nằm chết dưới nền nhà.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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