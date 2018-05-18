Kinh hoàng: Vợ sát hại chồng rồi cho lời khai giả đổ tội cho anh chồng

Tin nóng 18/05/2018 11:08

Sau nhiều lần mâu thuẫn, Thời ra tay giết chồng rồi dựng hiện trường giả hòng đổ tội cho anh chồng.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan này đang điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn vào ngày 16/5.

Nạn nhân trong vụ án nói trên là anh Chu Văn Tuấn (sinh năm 1984), nghi phạm được xác định là Nguyễn Thị Thời (sinh năm 1984, vợ của nạn nhân).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, trước đó anh Tuấn và vợ mình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Vào ngày 16/5, sau khi đi uống rượu say về nhìn thấy chị Thời đang nằm trên giường với con, anh Tuấn đã chửi bới và đuổi chị ra khỏi nhà.

Lúc này, chị Thời bám vào thành giường và lấy con dao tự vệ. Vì quá hoảng sợ nên chị đã dùng dao đâm liên tục vào người đối phương. Vừa tức giận, vừa đau nạn nhân tìm dao đâm lại chị Thời. Thấy vậy, chị Thời tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng chồng khiến anh Tuấn tử vong.

Tuy nhiên, sau đó thay vì tự thú thì đối tượng Thời lại cho lời khai giả để đánh lừa cơ quan điều tra hòng thoát tội. Theo đó, Thời khai rằng vào khoảng 9 giờ ngày xảy ra sự việc, anh Nguyễn Văn Tình (anh ruột của nạn nhân) cùng với một người bạn khác đi xe máy đến nhà chơi nhờ anh Tuấn “chạy” tiền vì phạm tội ăn cắp trên Lạng Sơn.

Kinh hoàng: Vợ sát hại chồng rồi cho lời khai giả đổ tội cho anh chồng - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Internet

 

Trong bữa cơm, vì nói đến chuyện tiền nong vay mượn nên hai anh em xảy ra mâu thuẫn, anh Tình đâm anh Tuấn tử vong. Thời khai lúc đó đang ở trong nhà vệ sinh, khi chạy ra ngoài thì anh Tình đã lên xe máy bỏ chạy.

Với sự tinh tường và nghiệp vụ điều tra chuyên nghiệp, công an đã phát hiện sơ hở trong lời khai của Thời nên đã tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi Giết người.

Giết chồng vì mâu thuẫn

Giết chồng vì mâu thuẫn

Do hai vợ chồng mâu thuẫn nhau, ông Vĩnh lấy một con dao nhọn bản nhỏ (loại dao chọc tiết lợn) dọa giết vợ. Trong lúc giằng co, ông Vĩnh bị ngã, Thắm đã giằng được con dao và đâm nhiều nhát vào người ông Vĩnh làm ông Vĩnh tử vong.

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