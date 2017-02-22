Cú va chạm mạnh với xe container khiến ô tô móp méo, hung hỏng nặng. Vụ việc khiến hàng nghìn phương tiện lưu thông qua QL1 ùn ứ nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng 22.2, tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển ô tô bán tải BKS 51C – 558.90, lưu thông trên QL1, hướng từ Suối Tiên về cầu vượt Sóng Thần.

Khi vừa qua Đại học Nông Lâm khoảng 500 mét (nơi giáp ranh giữa TX.Dĩ An, Bình Dương và Q.Thủ Đức, TP.HCM), trong lúc tài xế ô tô bán tải lách một xe ben đang dừng đậu phía trước thì bị xe container BKS 51C – 677.11, đang lưu thông cùng chiều, húc mạnh từ phía sau.

Ô tô bán tải bị xe container đẩy tiếp về phía trước tông vào đuôi một xe container khác.

Cú tông liên hoàn khiến ô tô bán tải móp méo, hư hỏng nặng. Rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ.

Do vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm khiến hàng nghìn phương tiện lưu thông trên QL1 ùn ứ nghiêm trọng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông.

Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày (22.2), hiện trường vụ tai nạn được giải tỏa.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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