Cô gái bỏng 70% cơ thể vì cứu bạn bị người yêu thiêu sống: Người nhà cầu cứu sự giúp đỡ

Tin nóng 02/04/2018 15:34

Vì cứu bạn, Mơ bị bỏng 70% cơ thể, hiện đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Tuy đã qua cơn nguy kịch, cô gái trẻ vẫn đang gồng mình chống chọi cơn đau xé da thịt trong phòng bệnh.

Cô gái trẻ bỏng nặng vì cứu bạn bị người yêu thiêu sống

Những ngày gần đây, vụ việc cô gái xinh đẹp Phạm Thu Hiền (23 tuổi, trú tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) bị người yêu là Dương Tiến Định (36 tuổi, trú tại phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên) tạt xăng thiêu sống vì ghen tuông được dư luận đặc biệt quan tâm. Hiện tại, Hiền bị bỏng 95%, tình hình vô cùng nguy kịch.

Vào thời điểm Định thực hiện tội ác, bên cạnh Hiền còn có cô bạn Nguyễn Thị Mơ (20 tuổi, quê Sóc Sơn, Hà Nội). Vì cứu bạn, Mơ cũng bị bỏng 70% cơ thể, hiện đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Tuy đã qua cơn nguy kịch, cô gái trẻ vẫn đang gồng mình chống chọi cơn đau xé da thịt trong phòng bệnh.

Cô gái bỏng 70% cơ thể vì cứu bạn bị người yêu thiêu sống: Người nhà cầu cứu sự giúp đỡ - Ảnh 1

Nguyễn Thị Mơ trước khi gặp nạn là cô gái khá xinh xắn - Ảnh: Afamily

Ngồi bên cạnh giường bệnh, bà Nguyễn Cảnh Thể (70 tuổi, bà nội Mơ) không giấu được nỗi đau xót trước tai nạn bất ngờ ập đến với cháu mình. 

"Từ khi biết tin Mơ gặp nạn, chúng tôi như rụng rời chân tay và chỉ cầu mong trời đất phù hộ cho cháu vượt qua nỗi đau đớn này", bà Thể ngậm ngùi nói.

Bà cho biết, khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tình hình của Mơ vô cùng nguy kịch. Các bác sĩ khuyên gia đình hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất vì khả năng sống sót của bệnh nhân rất thấp. 

Vài hôm sau, tình hình khá lên khiến gia đình vô cùng vui mừng. Hiện tại, Mơ đã nhận biết được người thân, ăn được và phản ứng lại với mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, sắp tới cô gái trẻ phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và điều trị kháng sinh mới có thể bình phục.

Cô gái bỏng 70% cơ thể vì cứu bạn bị người yêu thiêu sống: Người nhà cầu cứu sự giúp đỡ - Ảnh 2
Mơ bị bỏng 70% cơ thể - Ảnh: Afamily

Làm mẹ khi mới 17 tuổi 

Bà Thể kể, Mơ mới 20 tuổi nhưng đã có con gái được 3 tuổi. Cách đây vài năm, Mơ lấy chồng nhưng không đăng ký kết hôn vì chưa đủ tuổi. Cuộc sống hai vợ chồng không mấy êm ấm vì chồng Mơ ngoại tình, cô liền gửi con cho người thân rồi lên Vĩnh Phúc làm ăn, kiếm tiền nuôi con nhỏ.

Mấy hôm nay, con gái Mơ liên tục khóc đòi mẹ khiến cả gia đình đau buồn mà không biết làm cách nào. Hơn nữa, nếu nhìn mẹ quấn băng trắng nằm bất động trên giường bệnh, sợ rằng cô bé sẽ càng sợ hãi hơn nữa.

Cô gái bỏng 70% cơ thể vì cứu bạn bị người yêu thiêu sống: Người nhà cầu cứu sự giúp đỡ - Ảnh 3
Bà nội Mơ đau buồn khi nói về hoàn cảnh đặc biệt của cháu gái - Ảnh: Afamily

Nói về hoàn cảnh đặc biệt của cháu gái, chị Nguyễn Thị Hạnh (38 tuổi, cô ruột Mơ) thở dài ngao ngán. Chị cho biết bố mẹ Mơ ly hôn từ khi Mơ còn nhỏ. Chính vì vậy, cô gái trẻ không có được sự bao bọc che chở hay dạy dỗ đầy đủ của cha mẹ.

Đặc biệt, mẹ của Mơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung cách đây 3 năm, hàng ngày phải chống chọi với bệnh tật, hiện chỉ nằm một chỗ không thể đi đâu được. Nghe tin con gái gặp nạn, bà chỉ biết khóc chứ không giúp đỡ được gì.

Nghĩ đến chi phí điều trị cho Mơ trong vài tháng tới, bà Thể không giấu được vẻ lo lắng. Từ khi cô gặp nạn, anh em họ hàng mỗi người gom góp một ít giúp Mơ phẫu thuật. Tuy nhiên vì số tiền quá lớn cộng thêm thời gian điều trị lâu dài, gia đình cũng không biết có thể cầm cự được bao lâu.

Cô gái bỏng 70% cơ thể vì cứu bạn bị người yêu thiêu sống: Người nhà cầu cứu sự giúp đỡ - Ảnh 4
Cô gái trẻ đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng - Ảnh: Afamily

Vài ngày gần đây, nhiều mạnh thường quân, tổ chức từ thiện đã đến bệnh viện thăm hỏi, trao quà và hỗ trợ chi phí điều trị cho Mơ. Bà Thể cho biết mình sẽ ghi chép lại cẩn thận và gửi lời cảm ơn chân thành ngay sau khi Mơ bình phục.

Hiện tại, bệnh nhân Nguyễn Thị Mơ và gia đình đang gặp vô vàn khó khăn, cần sự chung tay góp sức từ các nhà hảo tâm để cô gái trẻ sớm được cứu sống.

Cô gái bỏng 70% cơ thể vì cứu bạn bị người yêu thiêu sống: Người nhà cầu cứu sự giúp đỡ - Ảnh 5

Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ:

Bà nội - Nguyễn Cảnh Thể: Số điện thoại 01633497296

Phòng 205, khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bỏng Quốc gia

Hoặc qua tài khoản cô ruột Mơ: chủ tài khoản Nguyễn Thị Hạnh - Ngân hàng Agribank – chi nhánh Sóc Sơn – Hà Nội. STK: 3160205528920

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