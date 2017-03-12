Trong quá trình cứu hỏa, lực lượng chức năng phát hiện thi thể của 4 người trong một gia đình; trong đó có hai bé gái sinh đôi mới 5 tuổi.

Đến sáng ngày 12.3, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường điều tra vụ cháy khiến 4 người gồm: chị Nguyễn Xuân Trang (26 tuổi), Nguyễn Xuân Trí (23 tuổi, em trai chị Trang) và Huỳnh Tường Vân, Huỳnh Tường Vy (là 2 chị em sinh đôi, cùng 5 tuổi, con gái chị Trang), chết trong nhà.

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 12.3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trong căn nhà có gác gỗ, rộng chừng 40 m2, kinh doanh trại hòm. Thấy vậy, nhiều người dân hô hoán nhau dập lửa nhưng do cửa bị khóa và bên trong nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa càng lúc càng bùng phát dữ dội khiến công tác chữa cháy tại chỗ gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM điều 11 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu.

Trong quá trình chữa cháy, Cảnh sát phát hiện 4 thi thể nói trên ở trên gác.

Đến khoảng 6 giờ 30 giờ sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 4 thi thể về nhà xác phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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