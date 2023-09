Căn nhà cấp 4 bỗng dưng bùng cháy lúc nửa đêm, người đàn ông nằm ngủ trên giường không kịp chạy ra ngoài nên đã tử vong.

Hôm nay (28/3), đại tá Đỗ Quang Trung, Trưởng Công an huyện An Dương, TP. Hải Phòng cho biết cơ quan này đang phối hợp cùng với Công an TP. Hải Phòng và các lực lượng chức năng liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Trước đó vào khoảng 0 giờ cùng ngày, nhà của anh V.V.H (sinh năm 1982, ngụ tại xóm Tây, thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương) bỗng dưng bốc cháy. Lúc này, anh H. đang ngủ trên giường. Người đầu tiên phát hiện vụ hỏa hoạn là mẹ của anh H.

Nghe tiếng kêu cứu, rất đông người dân đến phụ giúp dập lửa và gọi xe cứu hỏa. Không lâu sau đó, lực lượng Cảnh sát PCCC Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, mọi người tiến vào trong thì phát hiện anh H. tử vong trên giường, mọi đồ đạc trong nhà đều bị cháy rụi.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ngôi nhà bị cháy là một ngôi nhà cấp 4 đã cũ. Ngọn lửa bốc cháy chủ yếu từ bên trong, các bức tường trong ngôi nhà đều bị cháy ám khói, đen từng mảng.

Gia đình anh H. thuộc diện khó khăn tại địa phương. Anh cũng chưa lập gia đình, hiện đang sống cùng mẹ già.

Hiện tại, các cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

