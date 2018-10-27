Thuộc lòng 10 thủ thuật đơn giản này, bạn sẽ quên đi cơn đau chân dù mang giày cao gót suốt cả ngày dài

Thời trang 27/10/2018 10:22

Brightside đã đưa ra 10 lời khuyên giúp phụ nữ giảm bớt cơn đau chân khi phải di chuyển trên đôi giày cao gót suốt cả ngày dài.

Đi lại suốt cả ngày trên đôi giày cao gót, chân sẽ cảm thấy đau ê buốt, thậm chí là bị mụn nước, vết chai hay bong tróc da. Thật may mắn, bạn hoàn toàn có thể ngăn chặn các vấn đề này bằng 10 thủ thuật đơn giản sau đây.

1. Dán các ngón chân giữa lại với nhau

Có một dây thần kinh nằm ở hai ngón chân giữ, chúng rất nhạy cảm khi bạn mang giày cao gót. Để làm cho việc di chuyển dễ dàng hơn, hãy dán các ngón chân giữa lại với nhau bằng băng dính. Cách này sẽ làm giảm áp lực giúp bạn đi bộ thoải mái hơn. 

Thuộc lòng 10 thủ thuật đơn giản này, bạn sẽ quên đi cơn đau chân dù mang giày cao gót suốt cả ngày dài - Ảnh 1

Mẹo hay giúp giảm áp lực lên ngón chân, hạn chế đau chân khi đi giày cao gót - Ảnh: Brightside

2. Áp dụng son dưỡng môi

Son dưỡng môi sẽ làm cho những khu vực tiếp xúc với da giày mềm hơn và trơn trượt hơn. Rất đơn giản, chỉ cần son dưỡng thoa lên các điểm dễ ma sát với da bên trong giày. Sau đó, bạn có thể đi ngay đôi giày và hưởng thụ thành quả.

Thuộc lòng 10 thủ thuật đơn giản này, bạn sẽ quên đi cơn đau chân dù mang giày cao gót suốt cả ngày dài - Ảnh 2

Son dưỡng môi làm giảm ma sát, hạn chế trầy da, bong tróc - Ảnh: Brightside

3. Dùng dầu gội khô

Trên thị trường hiện nay, có một số dạng sản phẩm kiềm dầu cho da chân. Tuy nhiên, bạn có thể thay thế chúng bằng dầu gội khô để tiết kiệm. 

Việc bạn cần làm là phun sản phẩm này lên chân để tránh tiết nhiều mồ hôi, hạn chế tình trạng trơn trượt khi đi giày cao gót.

Thuộc lòng 10 thủ thuật đơn giản này, bạn sẽ quên đi cơn đau chân dù mang giày cao gót suốt cả ngày dài - Ảnh 3

Dầu gội khô giảm mồ hôi, ngăn ngừa trơn trượt khi đi giày cao gót - Ảnh: Brightside

4. Hấp thụ mồ hôi bằng băng vệ sinh

Chân đổ mồ hôi là điều vô cùng bình thường khi đi giày. Nhưng bạn có thể xử lý vấn đề này dễ dàng bằng miếng băng vệ sinh nhỏ. Chúng sẽ hấp thụ mồ hôi tiết ra trong ngày. Nghe có vẻ hơi kỳ lạ nhưng cách này cực kỳ hiệu quả.

Thuộc lòng 10 thủ thuật đơn giản này, bạn sẽ quên đi cơn đau chân dù mang giày cao gót suốt cả ngày dài - Ảnh 4

Miếng băng vệ sinh sẽ thấm hút hoàn toàn mồ hôi, tạo cảm giác thoải mái khi đi giày suốt cả ngày - Ảnh: Brightside

5. Loại bỏ mùi hôi bằng giấm

Bàn chân ướt át trong giày là môi trường hoàn hảo để vi khuẩn phát triển gây ra nấm, mẩn ngứa. Sẽ rất đau khi đi bộ trên bàn chân bị kích ứng và ngứa ngáy. Để tránh điều này, có một số điều bạn cần lưu ý sau đây.

Trộn nước với giấm theo tỷ lệ bằng nhau đổ vào bình xịt, sau đó dùng chúng vệ sinh đôi giày thường xuyên. Ngoài ra, bạn có thể thử baking soda, rượu hoặc nước cốt chanh tươi.

Thuộc lòng 10 thủ thuật đơn giản này, bạn sẽ quên đi cơn đau chân dù mang giày cao gót suốt cả ngày dài - Ảnh 5

Giấm sẽ loại bỏ sạch vi khuẩn bên trong giày - Ảnh: Brightside

6. Đi mua sắm giày vào buổi tối

Nếu đang tìm kiếm một đôi giày để đi lại thường xuyên, bạn nên thử chúng vào buổi tối. Vì đây là thời điểm đôi chân sưng lên to nhất trong ngày. 

7. Uốn cong phần ngón chân

Khi chọn một đôi giày cao gót lạ mắt, hãy thử chúng đồng thời uốn cong khớp ngón chân. Vị trí này trên đôi giày khi di chuyển sẽ chạm vào chân nhiều nhất, do đó, hãy chắc chắn thoải mái trước khi mua.

Giày quá cứng và không uốn cong được sẽ như "hòn đá" tạo ra các cơn đau khi di chuyển.

Thuộc lòng 10 thủ thuật đơn giản này, bạn sẽ quên đi cơn đau chân dù mang giày cao gót suốt cả ngày dài - Ảnh 6

Hãy thử uốn cong ngón chân để đảm bảo được độ thoải mái của đôi giày - Ảnh: Brightside

8. Chọn giày có mũi nâng cao

Một điều cần chú ý là nếu chọn đôi giày có gót quá cao, bạn nên chọn thiết kế có mũi nâng đỡ. Điều này vừa tạo cảm giác thoải mái vừa an toàn khi di chuyển. Đi trên đôi giày cao gót quá khập khiễng sẽ dễ gây ra tai nạn nếu bạn không quen.

Thuộc lòng 10 thủ thuật đơn giản này, bạn sẽ quên đi cơn đau chân dù mang giày cao gót suốt cả ngày dài - Ảnh 7

Hãy chọn giày cao gót có mũi nâng để dễ dàng di chuyển hơn - Ảnh: Brightside

9. Chọn đôi giày có phần gót ổn định

Các loại giày cao gót nhọn trông sang trọng và quý phái nhưng chúng gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Khi đi bộ, bạn cần cân bằng tốt, do đó, gót giày nên có diện tích bề mặt lớn. Điều này còn mang lại cảm giác thoải mái và hạn chế đau chân hơn.

Thuộc lòng 10 thủ thuật đơn giản này, bạn sẽ quên đi cơn đau chân dù mang giày cao gót suốt cả ngày dài - Ảnh 8

Nếu không phải là người đi giày cao gót chuyên nghiệp, hãy chọn thiết kế kiên cố, gót vuông - Ảnh: Brightside

10. Miếng lót chỉnh hình

Miếng lót chỉnh hình thường có 2 loại: thường xuyên và tùy chỉnh. Chúng sắp xếp lại đôi chân của bạn trong đôi giày, tạo độ êm ái và giảm lực từ các cú sốc tiếp xúc với mặt đất khi đi bộ. 

Các miếng lót này thường có một phần dính lại chắc chắn dưới đế giày, vì vậy hãy đầu tư vào vật dụng này để thoải mái di chuyển hơn.

Thuộc lòng 10 thủ thuật đơn giản này, bạn sẽ quên đi cơn đau chân dù mang giày cao gót suốt cả ngày dài - Ảnh 9

Miếng lót tạo độ êm ái, giảm sốc khi di chuyển trên giày cao gót - Ảnh: Brightside

Với 10 mẹo đơn giản này, bạn sẽ di chuyển suốt cả ngày trên đôi giày cao gót như người mẫu chuyên nghiệp mà không hề cảm thấy đau đớn hay bất tiện.

Muốn trở thành người sành thời trang, chỉ cần học ngay cách chọn giày phù hợp với 8 kiểu váy thông dụng này

Muốn trở thành người sành thời trang, chỉ cần học ngay cách chọn giày phù hợp với 8 kiểu váy thông dụng này

Sau đây là bí quyết chọn giày phù hợp với 8 kiểu váy thông dụng, chị em nên học ngay để luôn xuất hiện với phong cách thời thượng, chỉn chu nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo đi giày giảm đau khi đi giày cao gót

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 28 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt