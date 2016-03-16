"Ngẩn ngơ" ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn

Thời trang 16/03/2016 14:44

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh khoe những đường cong nóng bỏng trong bộ sưu tập thời trang mới mang hơi thở mùa xuân.

'Ngẩn ngơ' ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn - Ảnh 1

Với những bộ cánh ôm sát khoe những đường cong đẹp nhất, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh khiến mọi người mê mẩn vòng 3 căng tràn của cô
'Ngẩn ngơ' ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn - Ảnh 2
"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh là một trong số những nghệ sĩ hiếm hoi thường xuyên chụp
 ảnh khoe phong cách thời trang thay đổi liên tục của mình. Với bộ ảnh mới nhất,
Ngọc Trinh đầy gợi cảm quyến rũ, đẹp đến "phát hờn" khi khoe lưng trần
 cùng vòng 3 căng tràn

'Ngẩn ngơ' ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn - Ảnh 3

'Ngẩn ngơ' ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn - Ảnh 4
Những trang phục có tông màu đen luôn được Ngọc Trinh lựa chọn
bởi sự sang trọng quý phái
 

'Ngẩn ngơ' ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn - Ảnh 5

'Ngẩn ngơ' ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn - Ảnh 6

'Ngẩn ngơ' ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn - Ảnh 7

Sở hữu một làn da trắng tinh, nên dù là trang phục có màu sắc khó mặc như thế nào thì chỉ
cần Ngọc Trinh khoác lên mình vẫn rất nổi bật. Chiếc váy màu xanh lá 2 dây
 mỏng manh được "nữ hoàng nội y" phối cùng đôi
 giày cùng tông màu
 

'Ngẩn ngơ' ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn - Ảnh 8

'Ngẩn ngơ' ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn - Ảnh 9
Hình ảnh của Ngọc Trinh ngày càng được nhiều khán giả yêu quý hơn, đặc biệt mọi người
 chờ đón sự xuất hiện với vai diễn đầu tay của cô trong bộ phim "Vòng eo 56", sự
 trong sáng chân thật của Ngọc Trinh đã chiếm trọn tình
 cảm của mọi người
 

'Ngẩn ngơ' ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn - Ảnh 10

'Ngẩn ngơ' ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn - Ảnh 11

'Ngẩn ngơ' ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn - Ảnh 12

Không cần phải hở hang, với chiếc váy trắng ôm sát với chất liệu ren, Ngọc Trinh
 đẹp dịu dàng khiến nhiều người mê đắm
 

'Ngẩn ngơ' ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn - Ảnh 13
 

'Ngẩn ngơ' ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn - Ảnh 14

'Ngẩn ngơ' ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn - Ảnh 15

Luôn yêu thích tông màu dịu nhẹ, chiếc váy màu hồng ôm tôn lên vóc
dáng thanh mảnh của Ngọc Trinh

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Từ khóa:   Ngọc Trinh

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