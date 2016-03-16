"Ngẩn ngơ" ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn

'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh khoe những đường cong nóng bỏng trong bộ sưu tập thời trang mới mang hơi thở mùa xuân.
Với những bộ cánh ôm sát khoe những đường cong đẹp nhất, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh khiến mọi người mê mẩn vòng 3 căng tràn của cô
"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh là một trong số những nghệ sĩ hiếm hoi thường xuyên chụp
ảnh khoe phong cách thời trang thay đổi liên tục của mình. Với bộ ảnh mới nhất,
Ngọc Trinh đầy gợi cảm quyến rũ, đẹp đến "phát hờn" khi khoe lưng trần
cùng vòng 3 căng tràn
cần Ngọc Trinh khoác lên mình vẫn rất nổi bật. Chiếc váy màu xanh lá 2 dây
mỏng manh được "nữ hoàng nội y" phối cùng đôi
giày cùng tông màu
Không cần phải hở hang, với chiếc váy trắng ôm sát với chất liệu ren, Ngọc Trinh
Hình ảnh của Ngọc Trinh ngày càng được nhiều khán giả yêu quý hơn, đặc biệt mọi người
chờ đón sự xuất hiện với vai diễn đầu tay của cô trong bộ phim "Vòng eo 56", sự
trong sáng chân thật của Ngọc Trinh đã chiếm trọn tình
cảm của mọi người
đẹp dịu dàng khiến nhiều người mê đắm
Luôn yêu thích tông màu dịu nhẹ, chiếc váy màu hồng ôm tôn lên vóc
dáng thanh mảnh của Ngọc Trinh