"Ngẩn ngơ" ngắm Ngọc Trinh diện đồ khoe vòng 3 căng tràn

Với những bộ cánh ôm sát khoe những đường cong đẹp nhất, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh khiến mọi người mê mẩn vòng 3 căng tràn của cô "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh là một trong số những nghệ sĩ hiếm hoi thường xuyên chụp ảnh khoe phong cách thời trang thay đổi liên tục của mình. Với bộ ảnh mới nhất, Ngọc Trinh đầy gợi cảm quyến rũ, đẹp đến "phát hờn" khi khoe lưng trần cùng vòng 3 căng tràn

Những trang phục có tông màu đen luôn được Ngọc Trinh lựa chọn bởi sự sang trọng quý phái

Sở hữu một làn da trắng tinh, nên dù là trang phục có màu sắc khó mặc như thế nào thì chỉ

cần Ngọc Trinh khoác lên mình vẫn rất nổi bật. Chiếc váy màu xanh lá 2 dây

mỏng manh được "nữ hoàng nội y" phối cùng đôi

giày cùng tông màu



Hình ảnh của Ngọc Trinh ngày càng được nhiều khán giả yêu quý hơn, đặc biệt mọi người

chờ đón sự xuất hiện với vai diễn đầu tay của cô trong bộ phim "Vòng eo 56", sự

trong sáng chân thật của Ngọc Trinh đã chiếm trọn tình

cảm của mọi người



Không cần phải hở hang, với chiếc váy trắng ôm sát với chất liệu ren, Ngọc Trinh

đẹp dịu dàng khiến nhiều người mê đắm





Luôn yêu thích tông màu dịu nhẹ, chiếc váy màu hồng ôm tôn lên vóc

dáng thanh mảnh của Ngọc Trinh