Nếu không muốn tổn hại đến sức khỏe, biến dạng bàn chân, phụ nữ nên hạn chế đi 6 kiểu giày này

Dưới đây là 6 loại giày gây hại cho sức khỏe, làm bàn chân xấu xí đã được khoa học chứng minh.

Trung bình một người sẽ đi bộ 245 - 292 km mỗi năm. Đây là lý do tại sao việc chọn một đôi giày phù hợp và hoàn hảo sẽ bảo vệ đôi chân lẫn sức khỏe của mỗi người. Ngoài tính thời trang , bạn nên chú ý kiểu dáng, chất liệu, độ cao để việc di chuyển thuận tiện hơn, đồng thời đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Bàn chân sẽ không cảm thấy thoải mái trong đôi giày mũi nhọn. Kiểu dáng giày này quá chặt và sẽ gây áp lực lớn lên các ngón chân. Sự gò bó quá mức này có thể dẫn đến đau dây thần kinh, đau nhức chân, mụn rộp nước. Vì vậy, trước khi mua một đôi giày mũi nhọn vì vẻ ngoài thời thượng, hãy kiểm tra xem bàn chân của bạn có cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi di chuyển trên chúng không.

Dép xỏ ngón

Nhìn rất đơn giản nhưng dép xỏ ngón lại làm mất cân bằng giữa các ngón chân - Ảnh: Internet

Dép xỏ ngón có vẻ rất tuyệt vời để diện vào mùa hè, đặc biệt là đi dạo trên bãi biển. Nhưng những tác hại mà kiểu dép này mang đến sẽ khiến bạn bất ngờ.

Trước hết, di chuyển trên dép xỏ ngón nhiều giờ đồng hồ có thể tạo ra sự cọ xát giữa các ngón chân, gây tổn thương da. Thứ hai, loại dép này có thể dẫn đến sai lệch ở mắt cá chân và đầu gối vì bàn chân không được hỗ trợ đúng cách.

Ngoài ra, trong khi đi bộ, đôi chân có thể cảm thấy mệt mỏi nhanh hơn khi di chuyển bằng dép xỏ ngón.

Giày cao gót

Giày cao gót gây ra rất nhiều tác hại cho đôi chân và sức khỏe - Ảnh: Brightside

Hầu hết mọi phụ nữ đều thích giày cao gót vì chúng mang đến sự hấp dẫn, gợi cảm, đồng thời làm tăng chiều cao tức thì. Nhưng thiệt hại mà chúng gây ra lớn hơn những gì bạn nghĩ. Mang giày cao gót thường xuyên dẫn đến bong gân, móng chân mọc ngược, tổn thương dây thần kinh và đau lưng dưới.

Để loại bỏ những vấn đề này, bạn nên đảm bảo rằng đôi giày cao gót đi hàng ngày không cao hơn 5cm. Nếu làm việc văn phòng, hãy đổi giày khi đến nơi.

Giày đế phẳng

Giày có đế phẳng cũng không tốt cho sức khỏe - Ảnh: Brightside

Điều này có thể gây ngạc nhiên nhưng giày đế phẳng cũng có thể làm hỏng đôi chân. Điều này xảy ra vì thiết kế này không có vòm gây áp lực lên phần gót chân. Kết quả là bạn sẽ bị đau đầu gối và lưng.

Giày thể thao mềm, nhẹ

Chạy bộ, tập luyện trên đôi giày thể thao mềm và quá nhẹ có thể dẫn đến chấn thương - Ảnh: Internet

Mang giày thể thao mềm và nhẹ hàng ngày rất thoải mái và nhẹ nhàng, tuy nhiên chúng có thể làm hỏng bàn chân của bạn khi va chạm mạnh hoặc trong quá trình tập luyện, chạy bộ.

Giày đế xuồng

Kiểu giày quen thuộc này sẽ gia tăng áp lực lên gót chân và gây ra đau nhức - Ảnh: Brightside

Giày đế xuồng không tạo ra sự linh hoạt khi di chuyển. Ngoài ra, kiểu đế này rất cứng và bạn sẽ dễ bị đau chân khi đi lại nhiều. Đi giày cao gót đế xuồng nhiều giờ đồng hồ tạo cảm giác đau nhức ở gót vì vị trí này chịu áp lực rất nhiều.

Nếu thường xuyên đi những kiểu giày trên, bạn nên lựa chọn thay thế hoặc hạn chế diện chúng để bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa đau chân.