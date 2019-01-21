Chọn giày cao gót theo các tiêu chí này, đảm bảo đi suốt ngày cũng không đau chân

Thời trang 21/01/2019 16:23

Brightside đã nghiên cứu và đưa ra một số quy tắc chọn giày cao gót giúp phụ nữ đi lại thoải mái, tự tin hơn, cũng như làm giảm hẳn các cơn đau chân.

Phụ nữ đi giày cao gót trông rất đẹp. Tuy nhiên, đi trên đôi giày này suốt cả ngày dài sẽ tạo ra sự đau mỏi ở chân. Thấu hiểu được nỗi niềm này, bài viết đã thống kê ra các quy tắc cực kỳ bổ ích giúp phụ nữ có thể di chuyển dễ dàng, thoải mái hơn trên giày cao gót.

Quy tắc chọn giày cao gót phụ nữ nên biết

Chiều cao của gót phù hợp với trang phục hàng ngày

Chọn giày cao gót theo các tiêu chí này, đảm bảo đi suốt ngày cũng không đau chân - Ảnh 1
Nếu dùng để di chuyển thường xuyên, bạn nên chọn giày cao gót khoảng 4cm - Ảnh: Brightside

Cho dù yêu thích giày cao gót đến mức nào thì bạn vẫn nên lựa chọn những thiết kế vừa phải nếu như dùng chúng để đi lại hàng ngày. Thường xuyên đi giày cao gót gây hại rất nhiều cho sức khỏe và làm tổn thương khớp gối, dây chằng trong thời gian dài. Ngoài ra, đi giày cao gót nhiều còn gây ra các vấn đề về cột sống. 

Chính vì vậy mà bạn có thể thay thế giày cao gót bằng giày đế bằng hoặc chọn một đôi giày cao vừa phải để đi hàng ngày. 

Điều đơn giản nhất là làm theo khuyến nghị của bác sĩ, giày cao gót để sử dụng hàng ngày không nên vượt quá 4cm. Thiết kế này ít gây hại, chúng không dồn quá nhiều áp lực lên cột sống và không gây ra thoái hóa xương.

Chiều cao an toàn cho giày dự tiệc

Chọn giày cao gót theo các tiêu chí này, đảm bảo đi suốt ngày cũng không đau chân - Ảnh 2
Khi đi giày cao gót, chân của bạn sẽ duỗi ra một cách tự nhiên, thoải mái nhất. Điều này sẽ giúp bạn di chuyển tự tin, an toàn hơn - Ảnh: Brightside

Bạn cần phải chọn lựa thật kỹ càng để chọn ra đôi giày cao gót lý tưởng.

Phương pháp rất đơn giản, ngồi thoải mái trên ghế và duỗi thẳng một chân ra trước mặt. Đo khoảng cách từ gót chân đến phần đệm của bàn chân như hình minh họa. Số đo có được sẽ là chiều cao lý tưởng của gót giày phù hợp với trọng lượng của bạn.

Kích thước

Để ngăn ngừa đau chân, phụ nữ thường cố gắng tránh những đôi giày có kích cỡ nhỏ. Và đây là một quan niệm hoàn toàn đúng, tốt hơn là chọn kích thước giày lớn hơn chân một chút. Nếu đi giày hơi rộng, bạn có thể đặt một lớp silicon bên trong giày để tăng cường mức độ thoải mái khi di chuyển.

Chọn giày cao gót theo các tiêu chí này, đảm bảo đi suốt ngày cũng không đau chân - Ảnh 3
Để tránh đau chân, hãy đi giày hơi rộng một chút và lót thêm đệm silicon vào trong - Ảnh: Brightside

Chất liệu

Theo quy định, giày dép làm bằng chất liệu nhân tạo rất thô, phải mất rất nhiều thời gian để có đường cong tự nhiên phù hợp với bàn chân và ngón chân. Do đó, đi những đôi giày này dễ gây ra các vết chai trên chân. Tốt nhất, hãy đi giày làm từ da lộn tự nhiên hoặc da.

Chọn giày cao gót theo các tiêu chí này, đảm bảo đi suốt ngày cũng không đau chân - Ảnh 4
Hãy đi những đôi giày từ da hoặc da lộn tự nhiên để hạn chế đau chân và chai sạm - Ảnh: Brightside

Vị trí của gót giày

Không nên gò bó bàn chân trong giày và cũng không nên để giày quá rộng, có nghĩa là bàn chân cần được cố định. Để tìm được đôi giày thoải mái nhất, bạn cần phải thử chúng một cách cẩn thận. 

Ngoài ra, hãy chú ý đến vị trí của gót giày. Gót không nên hướng ra ngoài hoặc hướng vào trong. Trường hợp gót bị lệch, đôi giày này sẽ gây ra khó khăn khi di chuyển, cũng như tạo ra rất nhiều vấn đề cho sức khỏe. 

Chọn giày cao gót theo các tiêu chí này, đảm bảo đi suốt ngày cũng không đau chân - Ảnh 5
Gót giày phải thẳng để giúp người đi giữ thăng bằng một cách tốt nhất - Ảnh: Brightside

Mỗi khi đi mua sắm giày cao gót, hãy lưu ý kiểm tra theo 5 tiêu chí trên để bảo vệ sức khỏe của bản thân, ngăn ngừa các cơn đau chân, cũng như chọn được món đồ ưng ý nhất.

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Thuộc lòng 10 thủ thuật đơn giản này, bạn sẽ quên đi cơn đau chân dù mang giày cao gót suốt cả ngày dài

Brightside đã đưa ra 10 lời khuyên giúp phụ nữ giảm bớt cơn đau chân khi phải di chuyển trên đôi giày cao gót suốt cả ngày dài.

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