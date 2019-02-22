Muốn sang chảnh, kiêu sa bất chấp hoàn cảnh và tuổi tác, phụ nữ chỉ cần để kiểu tóc này

Kiểu tóc này có tên gọi là buộc đuôi ngựa thấp. Với cách thực hiện cực kỳ đơn giản, buộc hờ hững sau gáy kết hợp với các kiểu mái khác nhau, phụ nữ sẽ sở hữu ngay diện mạo hết sức thu hút, quyến rũ và hiện đại.

Học ngay cách tạo kiểu dưới đây, bạn sẽ trở thành quý cô kiêu kỳ, sang trọng và cực kỳ thời thượng mà không cần đến món đồ đắt tiền, trang phục cầu kỳ nào.

Buộc đuôi ngựa thấp, phần tóc mái được chải gọn gàng giúp khoe khéo khuôn mặt thon gọn. Kiểu tóc này sẽ giúp phụ nữ trở nên sang chảnh và có chút lạnh lùng.

Một bộ suit trắng kết hợp cùng kiểu tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, cô nàng này trở nên thời thượng hơn - Ảnh: Internet

Kết hợp cùng phong cách trang điểm nhấn môi và chân mày, kiểu tóc buộc đuôi ngựa thấp giúp phụ nữ trở nên quyến rũ vô cùng - Ảnh: Internet

Nhờ buộc gọn phần tóc mái, các đường nét trên khuôn mặt trở nên thanh tú, tươi sáng hơn - Ảnh: Internet

Để tạo được kiểu tóc này, bạn nên phun một ít keo mềm lên lược và chải lên phần mái khi đã buộc gọn gàng. Cách này sẽ làm những sợi tóc con vào nếp nhanh hơn, đồng thời không bị rối khi đi ngoài gió.

Tóc buộc thấp, mái rẽ ngôi

Đây là kiểu tóc được rất nhiều bạn gái ưa chuộng. Tóc mái dài là một xu hướng du nhập từ Hàn Quốc, do đó mang đến vẻ đẹp rất nữ tính và đằm thắm.

Tóc buộc đuôi ngựa thấp với phần mái dài nữ tính, điệu đà nhưng không kém phần sang trọng - Ảnh: Internet

Kiểu tóc này cực kỳ phù hợp với các mẫu khuyên tai dài - Ảnh: Internet

Phái đẹp sẽ trở nên quyến rũ, thu hút vô cùng khi áp dụng kiểu tóc buộc đuôi ngựa thấp, mái rẽ ngôi này - Ảnh: Internet

Chỉ cần túm hết tóc ra sau gáy, buộc lại là bạn đã có ngay kiểu tóc cực kỳ thời thượng - Ảnh: Internet

Để trông cổ điển hơn, bạn có thể uốn xoăn phần tóc mái dài như cô nàng này - Ảnh: Internet

Vào mùa hè, kiểu tóc buộc đuôi ngựa này còn ngăn ngừa vấn đề mồ hôi bết dính hiệu quả - Ảnh: Internet

Kiểu tóc này nên được buộc mềm, đánh hơi rối để tạo cảm giác tự nhiên, bồng bềnh - Ảnh: Internet

Tóc buộc thấp, mái thưa

Mái thưa là một trong những kiểu tóc giúp phụ nữ trở nên trẻ trung hơn. Khi kết hợp kiểu mái này với cách buộc đuôi ngựa, bạn gái vừa trông rất thời thượng vừa tươi tắn và nhí nhảnh.

Tóc buộc đuôi ngựa với mái thưa uốn xoăn vô cùng cá tính, sang chảnh - Ảnh: Internet

Tuy cách thực hiện rất đơn giản nhưng tóc buộc đuôi ngựa cực kỳ sang và đẹp - Ảnh: Internet

Dù sở hữu mái tóc ngắn, bạn gái vẫn có thể áp dụng kiểu buộc đuôi ngựa thấp - Ảnh: Internet

Chỉ trong 1 đến 2 phút, bạn đã có ngay kiểu tóc vô cùng đơn giản nhưng không kém phần hiện đại - Ảnh: Internet

Chỉ với vài thao tác đơn giản trong khoảng 2 phút, bạn đã có thể sở hữu kiểu tóc hết sức thời thượng và sang chảnh. Do đó, hãy chăm chỉ áp dụng kiểu tóc buộc đuôi ngựa thấp này để luôn sở hữu vẻ ngoài hiện đại và thu hút mọi ánh nhìn.