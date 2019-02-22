Muốn sang chảnh, kiêu sa bất chấp hoàn cảnh và tuổi tác, phụ nữ chỉ cần để kiểu tóc này

Chẳng cần hàng hiệu cầu kỳ hay đắt tiền, bạn vẫn có thể trở thành quý cô sang chảnh nếu để kiểu tóc buộc đuôi ngựa thường xuyên.
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Học ngay cách tạo kiểu dưới đây, bạn sẽ trở thành quý cô kiêu kỳ, sang trọng và cực kỳ thời thượng mà không cần đến món đồ đắt tiền, trang phục cầu kỳ nào.
Kiểu tóc này có tên gọi là buộc đuôi ngựa thấp. Với cách thực hiện cực kỳ đơn giản, buộc hờ hững sau gáy kết hợp với các kiểu mái khác nhau, phụ nữ sẽ sở hữu ngay diện mạo hết sức thu hút, quyến rũ và hiện đại.
Kiểu tóc buộc đuôi ngựa sang chảnh
Tóc buộc thấp, mái gọn gàng
Buộc đuôi ngựa thấp, phần tóc mái được chải gọn gàng giúp khoe khéo khuôn mặt thon gọn. Kiểu tóc này sẽ giúp phụ nữ trở nên sang chảnh và có chút lạnh lùng.
Để tạo được kiểu tóc này, bạn nên phun một ít keo mềm lên lược và chải lên phần mái khi đã buộc gọn gàng. Cách này sẽ làm những sợi tóc con vào nếp nhanh hơn, đồng thời không bị rối khi đi ngoài gió.
Tóc buộc thấp, mái rẽ ngôi
Đây là kiểu tóc được rất nhiều bạn gái ưa chuộng. Tóc mái dài là một xu hướng du nhập từ Hàn Quốc, do đó mang đến vẻ đẹp rất nữ tính và đằm thắm.
Tóc buộc thấp, mái thưa
Mái thưa là một trong những kiểu tóc giúp phụ nữ trở nên trẻ trung hơn. Khi kết hợp kiểu mái này với cách buộc đuôi ngựa, bạn gái vừa trông rất thời thượng vừa tươi tắn và nhí nhảnh.
Chỉ với vài thao tác đơn giản trong khoảng 2 phút, bạn đã có thể sở hữu kiểu tóc hết sức thời thượng và sang chảnh. Do đó, hãy chăm chỉ áp dụng kiểu tóc buộc đuôi ngựa thấp này để luôn sở hữu vẻ ngoài hiện đại và thu hút mọi ánh nhìn.