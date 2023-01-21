Mùng 1 tết Quý Mão nên mặc màu gì để cả năm sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc, tình duyên nở rộ?

Thời trang 21/01/2023 13:56

Thế bạn có thật sự biết được các ý nghĩa thật sự và nguồn gốc gắn liền của màu sắc đó với ngày Tết chưa?

Cành mai vàng, bánh chưng xanh, lì xì đỏ chính là những đặc trưng không thể thiếu mỗi mùa Tết về. Sắc xuân đã dẫn tràn ngập khắp mọi nẻo đường. Chắc hẳn lòng ai ai cũng đang rộn ràng mong ngóng đến với một mùa Tết sum vầy. Từ lâu, những sắc màu rực rỡ quen thuộc đã dần trở thành một thói quen, một phong tục được truyền từ đời này sang đời khác. Khi nói về các màu sắc ngày Tết, bạn thường sẽ hiểu rằng các màu sắc này đều sẽ mang đến một ý nghĩa tốt lành. Chúng tượng trưng cho những hy vọng, mong muốn được nhiều điều tốt lành vào năm mới đến.

Mùng 1 tết Quý Mão nên mặc màu gì để cả năm sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc, tình duyên nở rộ? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Màu đỏ:

Theo quan niệm Tết của người Á Đông, nếu như màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang và thịnh vượng, thì màu đỏ chính là màu tượng trưng cho sự đầm ấm, may mắn. Sắc đỏ phù hợp với không khí linh thiêng, sum vầy của dịp Tết cổ truyền vì nó mang lại vượng khí, tài lộc và sức mạnh.

Đây là gam màu luôn được ưa chuộng trong những ngày Tết đến xuân về, bởi người ta quan niệm màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và cát tường. Mùng 1 Tết, bạn có thể mặc những bộ quần áo màu này để đem lại sự may mắn, hạnh phúc và vui vẻ cho bản thân.  Màu đỏ: Đây là gam màu luôn được ưa chuộng trong những ngày Tết đến xuân về, bởi người ta quan niệm màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và cát tường. Mùng 1 Tết, bạn có thể mặc những bộ quần áo màu này để đem lại sự may mắn, hạnh phúc và vui vẻ cho bản thân.

Mùng 1 tết Quý Mão nên mặc màu gì để cả năm sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc, tình duyên nở rộ? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Màu vàng:

Bởi màu vàng cũng tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc, hạnh phúc, giàu sang, phú quý. Nhờ đó, màu vàng được mọi người lựa chọn phổ biến để mua hộp quà tết, túi quà tết đẹp.

Vì vậy, nếu lựa chọn trang phục này trong ngày đầu năm mới, hứa hẹn bạn sẽ có một năm Quý Mão tràn đầy may mắn trên phương diện tài lộc, sự nghiệp khi tiền đổ ào ào vào trong túi. Đặc biệt, người làm các công việc liên quan đến kinh doanh nên mặc đồ màu vàng để thúc vượng tài lộc của mình.

Mùng 1 tết Quý Mão nên mặc màu gì để cả năm sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc, tình duyên nở rộ? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Màu xanh lá

Xanh lá tượng trưng cho sự sinh sôi, nảy nở, cây cối sinh trưởng phát triển thuận lợi. Cũng như lời chúc mừng đến người nhận thời gian tới nhiều thuận lợi, may mắn, khởi đầu mới nhiều thành công mới. Mang lại ý nghĩa giàu sang, an khang, thịnh vượng đến gia chủ.

Dù đây là màu sắc không quá nổi bật nhưng nó đem lại sự lịch lãm, sang trọng, dễ tạo thiện cảm với mọi người xung quanh. Lựa chọn trang phục màu này, bạn sẽ có một năm 2023 tràn đầy triển vọng, hứa hẹn thành công lớn.

Mùng 1 tết Quý Mão nên mặc màu gì để cả năm sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc, tình duyên nở rộ? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 Màu sắc kỵ mặc mùng 1 Tết Quý Mão:

Màu trắng: Trước đây, nhiều người quan niệm màu trắng tượng trưng cho sự tang tóc, nên tránh mặc trong ngày đầu năm. Tuy nhiên, quan niệm hiện nay đã có nhiều thay đổi, bởi màu trắng toát lên sự tinh khôi, trong sáng, được nhiều người ưa thích. Song, bạn vẫn nên cân nhắc lựa chọn trang phục cho phù hợp, không nên mặc cả một bộ đồ toàn màu trắng.

Màu đen: Người ta cho rằng màu đen toát lên sự tăm tối, không đem lại điều may mắn. Trong ngày đầu năm mới nên hạn chế sử dụng trang phục có màu này nếu không muốn ảnh hưởng đến vận thế cả năm.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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