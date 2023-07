Mùng 1 tết Quý Mão nên mặc màu gì để cả năm sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc, tình duyên nở rộ?

Theo quan niệm Tết của người Á Đông, nếu như màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang và thịnh vượng, thì màu đỏ chính là màu tượng trưng cho sự đầm ấm, may mắn. Sắc đỏ phù hợp với không khí linh thiêng, sum vầy của dịp Tết cổ truyền vì nó mang lại vượng khí, tài lộc và sức mạnh.

