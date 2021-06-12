5 gạch đầu dòng thời trang hoàn thiện đến từ thương hiệu K CLOSET

Mỗi sản phẩm từ K CLOSET là một món thời trang “must-have” trong tủ đồ hiện đại được gia công thủ công bởi những người thợ lành nghề và chất liệu tốt nhất.

Tinh thần tối giản được K CLOSET đề cao, thông qua các đường cắt may tinh giản và bảng màu trung tính.

TÍNH ỨNG DỤNG CAO

Ngoài sự ấn tượng khi xuống phố, ghi điểm khi lên văn phòng, hay những lần dự tiệc khiến người khác không thể rời mắt. Nhiều cô gái thừa nhận rằng họ diện trang phục đẹp nhằm thu hút “nghìn like” ở các trang mạng xã hội. Chính vì hiểu được điều ấy, K CLOSET luôn tạo ra những thiết kế giúp các nàng có thể ứng dụng được trong mọi trường hợp mà không cần cuống cuồng suy nghĩ “Mặc gì hôm nay”.

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM LUÔN ĐƯỢC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU

Với K CLOSET, việc tập trung nâng cao chất liệu của sản phẩm, đề cao sự thoải mái và tính thực tiễn đồng nghĩa mang lại chất lượng nghệ thuật đồng điệu mà bộ sưu tập muốn truyền tải.

Những thiết kế của K CLOSET mang hơi thở của sự thanh lịch và tối giản, tập trung vào những lát cắt tinh xảo và đường may chuẩn chỉnh để tạo nên những sản phẩm chất lượng nhất mang tính ứng dụng cao cho phái nữ.

CHẤT LIỆU PHÙ HỢP VỚI KIỂU DÁNG THIẾT KẾ

Bên cạnh kiểu dáng, màu sắc, sự thoải mái là điều kiện được ưu tiên hàng đầu khi các nàng mua sắm trang phục. Chất liệu vải nào sẽ vuốt ve làn da bạn, cho bạn cảm giác thoải mái nhất khi mặc, chất liệu nào có thể tôn lên những gì đẹp nhất của phái nữ… chính là những gì mà K CLOSET muốn hướng đến.

Chẳng hạn, những trang phục công sở sẽ phù hợp với những chất liệu như cotton, vải tây, những chất liệu giúp phom đồ cứng cáp và không dễ mất phom, còn với những sản phẩm dành cho mùa hè thì không thể không kể đến linen, lụa, organza, tơ sống, ren, những chất liệu mang lại cảm giác mát mẻ và dễ chịu trong mùa hè.

MỨC GIÁ ỔN ĐỊNH

Ngoài những thiết kế chất lượng, những sản phẩm tại K CLOSET luôn có mức giá bán phù hợp, mức giá luôn đi đôi với chất lượng sản phẩm, chỉ với hơn 400.000 VNĐ, các cô gái cũng đã có thể sở hữu cho mình một sản phẩm bestt-seller tại K CLOSET.

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