‘Rùng mình’ chuyện nữ y tá từng làm việc trên tàu Titanic may mắn 3 lần thoát ‘cửa tử’ khiến ai nấy cũng cảm thấy khó tin

Thế giới 28/01/2021 06:00

Câu chuyện lạ khó tin về nữ y tá đã may mắn thoát chết đến 3 lần và đều trong 3 thảm kịch hàng hải khiến ai nấy cũng “nổi da gà” vì độ khó tin của nó.

Violet Jessop sinh năm 1887 tại Argentina, trong một gia đình có đến 9 người con nhưng chỉ có 6 người sống đến tuổi trưởng thành. Từ khi còn nhỏ, Violet Jessop đã mắc bệnh lao – một trong những căn bệnh nguy hiểm khiến nhiều người tử vong vào thời điểm ấy. Hầu như những ai mắc lao, đặc biệt là trẻ em đều khó có thể qua khỏi. Thế nhưng Jessop đã vượt qua nó một cách thần kỳ.

Tuy nhiên, chuyện lạ khó tin về 3 lần thoát chết của Violet Jessop chỉ thực sự bắt đầu vào năm cô 23 tuổi. Đó là thời điểm Violet Jessop bắt đầu công việc của mình trên tàu hàng hải với vai trò một tiếp viên tàu, tiếp nối sự nghiệp của mẹ cô trước đó. Violet Jessop được nhận vào làm tại công ty vận tải biển Anh White Star Line và bắt đầu làm chính thức tại con tàu đầu tiên có tên RMS Olympic.

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Chân dung nữ y tá Violet Jessop 3 lần thoát 'cửa tử' do tai nạn hàng hải

Ngày 20/9/1910, trong quá trình di chuyển, do thời tiết xấu nên con tàu nơi cô Violet Jessop làm việc đã đâm phải một con tàu khác và bị hư hỏng nghiêm trọng. Tuy nhiên, rất may mắn vụ tai nạn không gây ra thương vong nào. Tất nhiên, cô Violet Jessop cũng hoàn toàn an toàn sau vụ tai nạn hàng hải này.

Kể từ vụ tai nạn đầu tiên, Violet Jessop bắt đầu chuyển sang làm việc trên con tàu đại dương Titanic. Nào ngờ, đây chính là con tàu bị tai nạn nghiêm trọng nhất lịch sử thế giới. Năm 1912, ngay trong chuyến khởi hành đầu tiên, tàu Titanic đã đâm phải tảng băng trôi. Chỉ vài giờ sau đó, nó nhanh chóng chìm xuống đại dương sâu thẳm, khiến cho ít nhất 1.500 người thiệt mạng. May mắn thay, Violet Jessop lại là một trong những người được cứu sống trong thảm họa hàng hải đi vào lịch sử này.

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Nữ y tá thoát chết trong vụ đắm tàu lịch sử Titanic

Sau 2 vụ tai nạn nghiêm trọng, lẽ ra Violet Jessop phải dừng công việc của mình trên tàu. Thế nhưng, người phụ nữ này vẫn tiếp tục công việc của mình mà không chút lo sợ. Và thảm họa một lần nữa lại đến.

Năm 1916, Violet Jessop trở thành một y tá của Hội chữ thập đỏ và bắt đầu làm việc trên con tàu HMHS Britannic. Đây là tàu bệnh viện, được chuyển đổi từ một chiếc tàu chở khách trước đó. Trong một lần ra khơi, con tàu này đã gặp vụ nổ lớn khiến nó nhanh chóng chìm xuống biển, lấy đi sinh mạng của 30 người. Như hai lần trước, Jessop lại một lần nữa là người sống sót ngoạn mục. Tuy nhiên, trong vụ tai nạn này, cô đã kém may mắn hơn khi bị đập đầu vào thân tàu khiến xương sọ nứt và để lại di chứng đau đầu về sau này.

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Nữ y tá về già sau khi đã làm việc qua nhiều con tàu

Những tưởng sau thảm họa này, cô sẽ nghỉ ngơi hoặc đổi công việc khác. Tuy nhiên, Jessop vẫn tiếp tục theo đuổi công việc trên nhiều con tàu khác nhau. Mãi đến năm 1950 nữ y tá mới chính thức nghỉ hưu và sau đó 21 năm, cô đã qua đời sau do bệnh tim.

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