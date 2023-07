Chân dung nữ y tá Violet Jessop 3 lần thoát 'cửa tử' do tai nạn hàng hải

Ngày 20/9/1910, trong quá trình di chuyển, do thời tiết xấu nên con tàu nơi cô Violet Jessop làm việc đã đâm phải một con tàu khác và bị hư hỏng nghiêm trọng. Tuy nhiên, rất may mắn vụ tai nạn không gây ra thương vong nào. Tất nhiên, cô Violet Jessop cũng hoàn toàn an toàn sau vụ tai nạn hàng hải này.

Kể từ vụ tai nạn đầu tiên, Violet Jessop bắt đầu chuyển sang làm việc trên con tàu đại dương Titanic. Nào ngờ, đây chính là con tàu bị tai nạn nghiêm trọng nhất lịch sử thế giới. Năm 1912, ngay trong chuyến khởi hành đầu tiên, tàu Titanic đã đâm phải tảng băng trôi. Chỉ vài giờ sau đó, nó nhanh chóng chìm xuống đại dương sâu thẳm, khiến cho ít nhất 1.500 người thiệt mạng. May mắn thay, Violet Jessop lại là một trong những người được cứu sống trong thảm họa hàng hải đi vào lịch sử này.