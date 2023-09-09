Hong Kong ngập sâu, biến thành sông sau trận mưa lớn kỷ lục trong 140 năm

Đài thiên văn Hong Kong ghi nhận lượng mưa 158,1mm trong khoảng thời gian từ 23h cho tới nửa đêm (giờ địa phương) ngày 7/9 - lượng mưa trong một giờ lớn nhất kể từ khi bắt đầu thống kê số liệu vào năm 1884. Nhà chức trách cho đóng cửa tạm thời các trường học và yêu cầu người dân tìm nơi trú ẩn an toàn.
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Theo báo Công an Nhân dân dẫn tin từ Đài thiên văn Hong Kong, lượng mưa 158,1 mm đã được ghi nhận trong khoảng thời gian từ 23h ngày 7/9 đến 0h sáng ngày 8/9 tại đây. Cơ quan này cho biết, hoàn lưu của cơn bão Haikui đã gây mưa xối xả tại Hong Kong.
Đài Thiên văn Hong Kong đã lập tức phát tín hiệu cảnh báo mưa đen - mức cảnh báo cao nhất - vào lúc 23h 7/9, có hiệu lực kéo dài hơn 6 tiếng rưỡi. Đây là tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đen liên tục dài nhất được ghi nhận, vượt kỷ lục năm 1999 với tín hiệu cảnh báo đen kéo dài 5 giờ 47 phút.
Cục thời tiết Hong Kong cũng cho biết, trong đêm 7/9, hầu hết các khu vực tại Hong Kong đều ghi nhận lượng mưa trên 70mm, trong đó ở khu vực đảo Cửu Long, khu vực Đông Bắc Tân Giới và đảo Hong Kong lượng mưa lên tới hơn 200mm.
Theo báo Giao Thông dẫn tin từ Reuters, chính quyền Hong Kong thông báo đóng cửa tất cả trường học trên địa bàn vào ngày 8/9 do ngập lụt và gián đoạn giao thông nghiêm trọng đồng thời yêu cầu người lao động làm việc tại nhà. Chính quyền Hong Kong cũng thông báo hai trạm kiểm soát biên giới giữa Hong Kong và thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc đại lục) đã bị gián đoạn hoạt động do ngập lụt.
Trưởng đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu cho biết ông vô cùng quan ngại về tình trạng ngập lụt nghiêm trọng trên gần như toàn thành phố và đã chỉ đạo các cơ quan khẩn trương ứng phó.
Sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong thông báo đóng cửa vào sáng 8/9 và sẽ tiếp tục đóng phiên giao dịch buổi chiều nếu cảnh báo mưa bão ở mức cao nhất tại thành phố vẫn kéo dài tới trưa cùng ngày.
Trong khi đó, tại Trung Quốc đại lục, đợt áp suất thấp cùng với tàn dư của bão Haikui đã gây mưa lớn tại vùng ven biển tỉnh Quảng Đông từ ngày 7/9. Mưa lớn dự kiến sẽ kéo dài cho tới ít nhất trưa 8/9.