Cháy lớn đêm qua, 7 ngôi nhà bị thiêu rụi, người dân khóc nghẹn vì không còn nhà đón Tết

Trong lúc người người đang dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết thì vụ hỏa hoạn đã khiến hàng chục người mất nhà chỉ sau một đêm.

Theo Sinchew: Hôm qua, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra ở vườn Fengsheng. Một chủ nhà có nhà bị ảnh hưởng than thở rằng năm sau không cần ăn Tết.

Hơn một tháng nữa Tết Nguyên đán sắp đến. Chủ nhân của ngôi nhà, Qiu Wulong (57 tuổi, người giao hàng), cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ, trần và tường được sơn mới. Gia đình sáu người và người chú sống cùng anh cũng đã chuẩn bị đón Tết.

Không ngờ trận hỏa hoạn đêm qua đã thiêu rụi 7 ngôi nhà, còn ảnh hưởng đến mái nhà và trần phòng khách, khiến ngôi nhà không thể ở được.

“Chúng tôi không cần phải ăn mừng năm mới, chúng tôi phải làm việc chăm chỉ. Tôi e rằng sẽ tốn từ 30.000 đến 40.000 RM để sửa chữa mái nhà và trần nhà.”

Ảnh minh họa

Anh cho biết anh và gia đình sẽ chuyển đến một nơi ở tạm thời trên đường Wulu do chính phủ chuẩn bị cho các nạn nhân. "Nơi ở tạm thời chỉ có thể sử dụng trong ba tháng, tiếp theo chúng ta sẽ nghĩ cách."

Một chủ nhà người Trung Quốc khác (82 tuổi, đã nghỉ hưu) cũng cho biết, hôm qua ông đến nhà con gái trong vụ cháy, ngôi nhà đã bị thiêu rụi sau trận hỏa hoạn, vợ chồng ông sẽ ở nhà con gái tạm thời.

Vụ hỏa hoạn bùng phát vào tối hôm qua, có tổng cộng 7 ngôi nhà bị thiêu rụi, trong đó có 2 căn do công nhân nước ngoài chiếm giữ, 1 căn do người Trung Quốc chiếm giữ và 4 căn do người Ấn Độ chiếm giữ.

Khi phóng viên quay lại hiện trường hôm nay, một số người dân đã vào ngôi nhà bị cháy để dọn dẹp, lấy đi một số đồ đạc còn sử dụng được hoặc không bị hư hại. Ủy viên Hội đồng thành phố đảo Penang Huang Meimei và đội Từ Tế cũng đến hiện trường để tìm hiểu và chuẩn bị hỗ trợ. Lực lượng cứu hỏa cũng đến điều tra nguyên nhân vụ cháy.

