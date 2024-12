Trong quá trình giúp người dân dập lửa một lính cứu hỏa không may gặp nạn, may mắn được đồng đội cứu giúp và đưa đến bệnh viện an toàn.

Theo Sinchew: Một vụ hỏa hoạn bùng phát tại chợ Giáng sinh ở thành phố New York vào đầu giờ sáng thứ Hai, 18 gian hàng đã bị thiêu rụi và một lính cứu hỏa bị thương nặng trong quá trình cứu hộ. Theo New York Post, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm đó tại Chợ Giáng sinh ở Quảng trường Herald ở Manhattan, New York. Ngọn lửa đã thiêu rụi tổng cộng 18 gian hàng bán các mặt hàng bao gồm thực phẩm và quần áo. 60 lính cứu hỏa và nhân viên cấp cứu đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được tin báo. Trong số đó, có một lính cứu hỏa bị thương nặng trong quá trình chữa cháy, rất may tính mạng không nguy hiểm và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Khu vực xảy ra vụ cháy (Ảnh: Sinchew) Ngọn lửa đã được khống chế trong vòng một giờ và nguyên nhân vẫn đang được điều tra. Chợ Giáng sinh này sẽ được điều hành bởi công ty cung cấp thực phẩm địa phương Urbanspace vào ngày 6 tháng này. Sau vụ việc, công ty đã đưa ra thông cáo bày tỏ sự đau buồn trước vụ cháy chợ. Đây là thời điểm tàn khốc đối với những người bán hàng rong, đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ vui vẻ này. Công ty sẽ làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để tìm ra nguyên nhân vụ cháy đồng thời đảm bảo an toàn cho các nhà cung cấp và khách hàng khác. Công ty cũng sẽ cung cấp hỗ trợ cho các nhà cung cấp bị ảnh hưởng bởi vụ cháy. Các khu chợ không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy vẫn hoạt động bình thường. Hỏa hoạn kinh hoàng lúc nửa đêm, 1 người đàn ông bị bỏng nặng đang trong tình trạng nguy kịch Sau khi được giải cứu và đưa đến bệnh viện, người đàn ông được xác định bỏng 80% đang trong tình trạng nguy kịch.