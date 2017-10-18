Vợ chồng nào đang lục đục, nhất định phải đọc bài này…

Tâm sự gia đình 18/10/2017 15:20

Chỉ 2 năm sau khi cưới, vợ chồng Nhi cả tháng mới gần gũi nhau một lần trong im lặng và mệt mỏi. Cả hai làm 'chuyện ấy' như trả bài, cho xong phần trách nhiệm của vợ chồng.

Trường hợp của Nhi là điển hình cho tình trạng ‘hôn nhân phẳng’ hay còn được gọi là ‘cơn khủng hoảng sex’ - xảy ra vào khoảng 2 năm sau cưới. Cuộc khủng hoảng này thường xảy ra đối với các cặp vợ chồng có thời gian tìm hiểu lâu, mối quan hệ vững chắc. Những cặp gia đình này nhìn bề ngoài khá viên mãn, an nhàn, không có điều gì phải lo lắng. Tuy nhiên càng yên ổn thì càng nhạt. Mọi cảm xúc dường như đã bị bão hòa, đời sống gối chăn nguội lạnh.

Cả hai vợ chồng Nhi đều là công nhân viên chức, có nhà thành phố. Tuy không giàu có xa hoa nhưng nhìn chung cuộc sống hai người khá đầy đủ. Ban ngày cả hai đều đi làm, tối đến Nhi lay hoay dọn dẹp, dạy con học bài. Chồng Nhi thì cứ cắm cúi chơi game, xong rồi mạnh ai người nấy ngủ. Ngay cả việc trò chuyện, tâm sự những vấn đề hằng ngày của hai vợ chồng cũng ít hẳn. Lâu lâu, hai vợ chồng lại ‘trả bài’ nhau cho xong phần trách nhiệm.

Mà đâu phải vợ chồng Nhi đến với nhau không có tình yêu. Hồi đại học, hai người mê nhau như điếu đổ. Đi đâu cũng có đôi, có cặp. Tình yêu của họ kéo dài suốt năm năm rồi mới tiến tới hôn nhân. ‘Chuyện ấy’ của hai vợ chồng cũng vô cùng thăng hoa. Giai đoạn mới cưới gần như ngày nào cũng quấn lấy nhau.

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Vợ chồng suốt ngày hục hặc vì không hề biết đến giai đoạn 'hôn nhân phẳng' - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao lại là 2 năm sau cưới chứ không phải là giai đoạn khác? Theo thạc sĩ, bác sĩ tâm lý Lan Hải, từ khoảng 24 tháng chung sống, nồng độ oxytocin - hooc-môn tình yêu của cả nam và nữ đều suy giảm. Giai đoạn này, cảm giác thăng hoa ‘khi hai ta về một nhà’ đã không còn. Ý thức chinh phục, làm mới tình yêu gần như không tồn tại trong suy nghĩ của cả vợ và chồng. Trong quá trình chung sống cả hai gần như đã thấy được ‘con người thật’ của nhau. Mọi tật xấu của vợ hoặc chồng được phơi bày như chơi game, nhậu nhẹt, bừa bộn, nói nhiều, tiêu xài hoang phí...

Hình ảnh người vợ, người chồng đã không còn long lanh, đẹp đẽ như thuở mới yêu. Bên cạnh đó, giai đoạn này họ phải đối mặt với cơm áo gạo tiền, nhà ở kinh tế... Đây cũng là giai đoạn người phụ nữ mang thai và sinh con. Mệt mỏi vì chăm con, lượng estrogen suy giảm vì cho con bú cũng làm giảm ham muốn tình dục đối với người vợ. Có một nghịch lí là các cặp đôi quen nhau càng lâu, càng vững chắc thì cơn ‘khủng hoảng sex’ này xảy ra càng mạnh mẽ.

Bác sĩ Lan Hải cho biết, giai đoạn ‘hôn nhân phẳng’ là quy luật chung của mọi cuộc hôn nhân hiện đại. Nó không trừ bất kì mái ấm nào, vấn đề là diễn ra ở mức độ như thế nào mà thôi. Một món ăn dù thơm ngon đến mấy ăn hoài cũng ngán. Một bông hoa thơm đến mấy, ngửi hoài cũng có lúc nhức đầu. Giai đoạn ‘hôn nhân phẳng’ diễn ra một cách lặng lẽ, len lỏi vào đời sống vợ chồng và âm thầm phá hoại hạnh phúc lứa đôi. Rất nhiều cặp vợ chồng không hề biết đến giai đoạn ‘hôn nhân phẳng’ này nên suốt ngày hục hặc với nhau. Thái độ chán chường đối phương, loay hoay tìm giải pháp nhưng không biết nút thắt ở đâu để cởi.

 Đã là quy luật nghĩa là mọi gia đình đều không tránh khỏi. Tuy nhiên chìa khóa để vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc sống hôn nhân chính là nằm ở sự hiểu biết của cả vợ và chồng. Đây là khúc ngoặt trên con đường hôn nhân mà cả hai vợ chồng cần vượt qua. Tin tưởng, sự quan tâm và ý thức hâm nóng cuộc sống hôn nhân là chìa khóa để vượt qua giai đoạn ‘hôn nhân phẳng’ này.

Từ khóa:   hôn nhân ly hôn

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